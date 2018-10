Finge su muerte para cobrar el seguro; su esposa se suicida

Beijing.- Un padre decidió fingir su muerte para que su esposa pudiera cobrar el seguro, esto con el objetivo de poder pagar el tratamiento de su hija que sufría epilepsia. Sin embargo, jamás se imaginó que su decisión provocaría una fatalidad.



De acuerdo con el diario Xiaoxiang Morning Herald, todo comenzó cuando el hombre platicó con su mujer y le comentó de la severa crisis por la que atravesaban: tenían deudas con todas sus tarjetas de crédito y familiares y además urgía el medicamento para la pequeña.



Lo que no le dijo, fue que planeaba fingir su muerte para que ella pudiera cobrar un seguro por 100 mil yuanes (275 mil pesos).



Esa tarde, el hombre desapareció y luego de unos días la esposa lo reportó ante las autoridades. En las investigaciones encontraron el auto que conducía para su empresa hundido en un lago, aunque no había señales de él.



Inmediatamente, su esposa creyó que había fallecido.



A tres semanas de la desaparición, la mujer publicó en redes sociales mensajes suicidas, por lo que los familiares acudieron a su casa a revisar si se encontraba bien. Cuando llegaron al hogar, no la encontraron a ella ni a sus hijos.



Tristemente, poco después fueron encontrados en un estanque.



La fémina estaba tan triste por la supuesta muerte de su esposo que mató a sus dos hijos y luego se suicidó.



El esposo finalmente se entregó a las autoridades, quienes declararon ante la prensa que el hombre se encontraba devastado y casi no entendían sus declaraciones por el llanto.



Fue detenido por fraude y daño a propiedades ajenas, ya que el coche que hundió no era suyo.