Hallan explosivo en casa del multimillonario George Soros

Bedford.- Un artefacto explosivo fue hallado en un buzón postal de la casa de George Soros, el inversionista multimillonario y filántropo que con frecuencia es blanco de insultos antisemitas por parte de grupos ultraderechistas.



La Policía del poblado de Bedford, en el estado de Nueva York, dijo que respondió a una llamada en Katonah a las 3:45 p.m. del lunes, cuando un empleado de la residencia abrió el paquete.



El empleado dejó el paquete en una zona boscosa y llamó a la policía, que alertó al FBI y al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.



La Policía de Bedford dijo que la unidad antiterrorista del FBI está investigando el asunto.



La oficina del FBI en Nueva York dijo en Twitter que "estamos realizando una investigación en la residencia en Bedford y sus alrededores. No hay amenaza a la seguridad pública y no hay más comentarios por el momento".



Ni la policía local ni las agencias federales revelaron si el artefacto estaba listo para explotar.



Un email enviado a la fundación de Soros no fue respondido de inmediato.



Soros, quien acumuló su fortuna en inversiones de alto riesgo, suele donar dinero a causas liberales por lo que es detestado en sectores derechistas.



En días recientes, voceros de la derecha lo han acusado, sin dar prueba alguna, de estar financiando clandestinamente una caravana de migrantes centroamericanos que están tratando de atravesar México para llegar a Estados Unidos.



Otros acusan falsamente a Soros, quien es judío, de haber colaborado con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando él era un niño en Hungría.



Los activistas de derecha suelen propagar por las redes sociales la dirección de Soros en el estado de Nueva York, con mensajes insultándolo o amenazándolo.