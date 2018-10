NASA descubre un iceberg que parece cortado deliberadamente

Ciudad de México.- La fotografía de un iceberg en forma rectangular que parece haber sido cortado deliberadamente fue compartida por la agencia espacial estadunidense, NASA.



"Desde el #IceBridge, en el vuelo de ayer: se puede ver a la derecha un iceberg tabular flotando entre el hielo marino, justo al salir de la plataforma de hielo "Larsen C". Los ángulos agudos y la superficie plana del iceberg indican que probablemente recién surgió de la plataforma de hielo.



La imagen fue compartida el 17 de octubre y ha causado toda clase de hipótesis.



La explicación es que este tipo de témpanos se caracterizan por ser planos, anchos y largos. Su creación, apunta la científica de la NASA, egresada de la Universidad de Maryland, Kelly Brunt, cuando se separan de una plataforma de hielo.



"Se forman en un proceso parecido a una uña que crece demasiado larga y se agrieta al final", señaló la investigadora. A menudo son rectangulares y geométricos.



"Lo que hace a este iceberg un poco inusual es que parece casi un cuadrado", señala Brunt, quien calcula su dimensión en al menos un kilómetro de largo.





From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z



— NASA ICE (@NASA_ICE) 17 de octubre de 2018