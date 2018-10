Trump decreta alerta nacional; endurecen revisión fronteriza

San Diego.- El presidente estadunidense Donald Trump aseguró que el ingreso de la caravana de migrantes a México es una emergencia nacional para su país pues en ella marchan terroristas de Oriente Medio.



Mediante un tuit que difundió ayer por la mañana, dijo que la policía y los militares de México “son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”.



La Secretaría de Gobernación respondió que no cederá a presiones.



En su mensaje, Trump aseguró que notificó a la patrulla fronteriza y a las tropas sobre la emergencia y que redujo la asistencia que se da al triángulo del norte centroamericano.



En la frontera de México con Estados Unidos, los viajantes reportaron que las medidas de seguridad para ingresar a la frontera se endurecieron.



Los conductores, que formaron largas filas, reportaron que tardaron hasta tres horas más en la revisión para ingresar y, en redes sociales, expusieron que ahora les revisaban además de documentos migratorios, licencia y seguro de conductor.



Autoridades fronterizas aseguraron que no había operativo especial y que el retraso que se registraba era por un aumento en el número de vehículos que buscaban ingresar a EU.





Llegan 7 mil migrantes a Huixtla

RETOMAN TRAVESÍA. Miles de centroamericanos abandonaron desde muy temprana hora la ciudad de Tapachula rumbo al municipio de Huixtla Foto: ReutersEl presidente Donald Trump inició el día tuiteando que la Caminata Migrante que avanza por México incluye a terroristas de Oriente Medio, sin que el gobierno mexicano pueda detenerla, por lo que ordenó reducir asistencia al triángulo del norte centroamericano, por dejar pasar el contingente migrante."Tristemente, parece que la policía y los militares en México son incapaces de detener la caravana que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos”, dijo Trump."Criminales y desconocidos del Oriente Medio se han mezclado y he alertado a la patrulla fronteriza y a las tropas porque es una emergencia nacional”, declaró el mandatario, sin ofrecer pruebas. “Debemos cambiar las leyes”, escribió.En otro mensaje de Twitter, el mandatario de EU dijo que giró instrucciones para que su administración reduzca la asistencia a los tres países del norte centroamericano por fallar en detener la caravana.Como en el caso de México, de que Trump ignoró que las autoridades exhortaron a los migrantes a acogerse a alguna figura legal para su estancia, también ignoró que Honduras cerró el fin de semana su frontera norte a la salida de más migrantes.Los gobiernos de “Guatemala, Honduras y El Salvador fueron incapaces de impedir que las personas salgan de sus países y lleguen ilegalmente a Estados Unidos. Ahora comenzaremos a reducir, o reducir sustancialmente, la masiva ayuda que se les da habitualmente”, declaró.Por su parte, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, ante las declaraciones de Trump, dijo que “el gobierno de México no va a caer en las exigencias de ningún poder extranjero que pretenda provocar una reacción hostil de las autoridades mexicanas contra la caravana de migrantes centroamericanos”.Afirmó que el gobierno mexicano tampoco cederá a la presión de los grupos de interés para abrirse paso por el territorio nacional en su marcha hacia EU, a cuyo territorio “no van a poder ingresar si no pasan filtros con nosotros”, advirtió.A muy temprana hora, la caravana compuesta por alrededor de 7 mil 300 centroamericanos se alistaba para partir de Tapachula hacia Huixtla.No pasaron ni 24 horas de la caminata de 28 km de Ciudad Hidalgo a Tapachula y se alistaron para ir por 33 km más hacia Huixtla.Durante el recorrido, decenas de extranjeros pidieron “aventón”, por lo que algunos pudieron arribar más rápido a Huehuetán, donde hicieron una pequeña escala.El termómetro marcaba 30 grados, por lo que ya empezaba a “calar”.Durante el trayecto, antes de llegar a Huehuetán, el hondureño Melvin José Gómez Escobar murió al caer de un tráiler.El joven, de 23 años, viajaba sobre la plataforma de un tráiler, pero al frenar la unidad, éste perdió el equilibrio y cayó.Retoman travesía. Miles de centroamericanos abandonaron desde muy temprana hora la ciudad de Tapachula rumbo al municipio de Huixtla. Foto: ReutersLa muerte del hondureño ocurrió a la altura del kilómetro 282, del tramo carretero Tapachula–Huehuetán. Se presume que es la primera víctima a dos días de haber iniciado la caravana.Dicho fallecimiento provocó todo un operativo de la Policía Federal, por lo que tuvo que suspender el tránsito vehicular sobre la carretera Panamericana por varias horas, con el fin de levantar el cuerpo y llevarlo al forense.Además, los policías federales pidieron a los migrantes que se bajaran de los camiones.Desde ese punto todavía faltaban 20 kilómetros y ahora los tenían que recorrer a pie. El sol no daba tregua.Durante el trayecto aparecieron decenas de mexicanos solidarios, quienes les ofrecieron comida y agua para hacerles un poco más ligero el largo y caluroso camino.El cansancio obligó a los migrantes a separarse, muchos se detenían a descansar, a mirar a sus compañeros, sólo los veían pasar.Los primeros en llegar a su destino fueron las mujeres y los niños, ellos tuvieron preferencia para ser trasladados en transporte.El calor, la caminata y el cansancio provocaron crisis nerviosas y eso que el viaje apenas comienza.Jessica Rodas, integrante de la caravana, dijo que el dormir en las calles les afecta y se ve reflejado durante el camino; sin embrago, “ya no queremos regresar, allá no podemos vivir. Ganaba el salario mínimo y no me alcanzaba para pagar la renta de mi casa, el estudio, la comida e incluso ni para comprar medicamento de mis hijos”.Por ello, aseguró que se establecerá en Tijuana mientras el gobierno les otorga una visa humanitaria a ella y a sus hijas, con quienes viaja., de Ciro Gómez Leyva, acompañó al contingente en su travesía.De acuerdo con el secretario de Protección Civil de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, la caravana está compuesta por más de 7 mil 300 personas, entre hombres mujeres y niños. A todos ellos se les ha solicitado acogerse a la figura de refugiado, con el fin de evitar que caminen ilegalmente por el territorio nacional, incluso deben dejarse asesorar por la Organización Nacional para las Migraciones.A partir de las 16:00 horas, los centroamericanos comenzaron llegar a Huixtla y, al cierre de esta edición, el contingente continuaba arribando a dicho municipio.- Gaspar Romero / CorresponsalParte de los más de 60 mil conductores que a diario cruzan de Tijuana, Baja California, a San Diego, California, experimentaron angustia la madrugada de ayer, tras encontrarse con una espera de varias horas más de lo normal para cruzar la frontera, ante la posibilidad de que el Presidente de EU ordenara medidas de seguridad adicionales.En redes sociales, conductores mencionaron que les tomó cruzar hasta tres horas más de lo usual y expusieron dos posibles causas: que ahora revisaban además de documentos migratorios, licencia y seguro de conductor.La otra opción surgió casi al amanecer, al conocerse un mensaje en Twitter del presidente Donald Trump, en que mencionaba que personas de Oriente Medio se habían mezclado entre los migrantes hondureños.Tránsito a cuentagotas. Decenas de usuarios se vieron afectados en su cruce de Tijuana, Baja California, a San Diego, California. Algunos optaron por regresar. Foto: Manuel OcañoAunque Tapachula queda a casi cuatro mil km de la frontera de Tijuana y San Diego, Trump considera que la caminata migrante es un asunto de emergencia nacional y que México ya la dejó pasar hasta esta frontera norte, aunque en realidad recién se internó a México.Sin embargo, una portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Angélica DeCima, dijo aque por parte de las autoridades no se registró alguna operación especial, y el incremento en la espera se debía a que más personas cruzaban la frontera."Las operaciones en la garita de San Ysidro durante el fin de semana e incluso esta mañana (ayer) siguen siendo las mismas. Por lo general, vemos en el tráfico de rutina en el transcurso de la semana y en el transcurso del año, que los fines de semana y el lunes por la mañana tienden a tener un mayor volumen de tránsito y más viajeros que son infrecuentes en el cruce de fronteras”, explicó DeCima.-Manuel OcañoGustavo llegó hace unos días a Tijuana junto con sus dos hijos, una niña y un niño. La pobreza e inseguridad que atraviesan varios países de Centroamérica lo hicieron tomar la decisión de salir de su natal Honduras y llegar hasta México.Él se adelantó a la Caravana y se calcula que entre martes y miércoles estarán llegando a esta frontera las primeras dos mil personas, según estimaciones de la Dirección Municipal de Atención al Migrante."Soy de Honduras. Salí de mi país, huyendo de la violencia, no hay trabajo, no hay empleo”, aseguró Gustavo.En este albergue, que lleva por nombre Amore, vive Gustavo con más de 45 familias. El refugio está a su máxima capacidad y esperarán ahí hasta que EU les permita entrar.