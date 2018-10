'Elefante de cuerda', el mejor disfraz de Halloween; lo amarás

Ciudad de México.- Un adorable perrito Schnauzer está siendo viralizado en un par de videos que circulan en redes sociales, por su fantástica actuación al interpretar a un elefante de circo a manera de juguete de cuerda.



Tommy el Schnauzer hizo la actuación de su vida cuando usaba un disfraz de elefante durante una fiesta de disfraces. Cuando él fingió "apagarse" y cayó al suelo, su dueño sacó un enorme dispositivo de cuerda y lo puso en marcha hasta que el perro volvió a la vida y corrió con entusiasmo.



Hubo quienes criticaron un posible daño al pequeño, pero su dueño aclaró que no estaba en riesgo de asfixia pues la máscara le permite respirar, además de que sólo la portó unos segundos.





Tommy the schnauzer just won Halloween.



(The Modern Paws FB) pic.twitter.com/ICdvXmPwEc



