Jefa de CIA viaja a Turquía y recoge pruebas de caso Khashoggi

Estambul.- Las autoridades turcas han mostrado a la directora de la CIA, Gina Haspel, todas las pruebas de las que disponen los investigadores del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, incluidas unas grabaciones de audio, afirma hoy el diario turco Sabah, cercano al Gobierno.



La directora de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA) visitó ayer Ankara para obtener información y documentación sobre el caso Khashoggi, secuestrado y a todas luces asesinado en el consulado de su país en Estambul el 2 de octubre pasado.



Haspel compartirá esos datos con el presidente de su país, Donald Trump, según confirmó ayer el vicepresidente, Mike Pence.





Hemos trabajado para aclarar el asunto sin acusar a nadie. Ayer compartimos con la opinión pública internacional todas las informaciones de las que hasta ahora disponen nuestras unidades judiciales y los servicios secretos", dijo el presidente en Ankara.





En cuanto salgan más indicios que puedan aclarar el asesinato, los compartiremos con el público", prometió el presidente.





Las autoridades turcas no han comentado oficialmente la visita de Haspel, ni consta con quién se reunió en Ankara, pero según el diario Sabah, fue recibida por los máximos cargos de los servicios secretos turcos, el MIT.Sus interlocutores turcos le enseñaron a Haspel todas las pruebas de las que disponen, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad y "grabaciones de audio", asegura el citado diario, pese a que hasta ahora no se ha confirmado oficialmente que existan documentos auditivos relacionados con el caso.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró hoy que Turquía tiene la responsabilidad de esclarecer este "salvaje crimen cometido dentro de sus fronteras", no solo como deber para con la víctima, sino para con la justicia.