Mueren seis niños y 12 más se enferman por virus en EU

Seis niños murieron y 12 quedaron enfermos debido a un brote viral en un centro pediátrico en Nueva Jersey, informaron autoridades el martes.



Se registraron 18 casos de adenovirus en el Centro de Rehabilitación para Niños Wanaque en Haskell, a unos 50 kilómetros (30 millas) al noroeste de Nueva York, informó el Departamento de Salud de Nueva Jersey en un comunicado.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron en un email que están asesorando al estado debido a la situación. En los últimos 10 años se han registrado síntomas graves y muertes a raíz de ese tipo de infección viral en Estados Unidos, dijo en un email Kate Fowlie, portavoz de los CDC, aunque no se sabe con certeza cuántas muertes han ocurrido por esa causa.



El tipo de virus que ha afectado a estos niños usualmente está asociado con severos problemas respiratorios, dijeron los CDC, que en su portal de internet le pide a los trabajadores de salud reportar cualquier brote colectivo a los departamentos de salud locales.



El Departamento de Salud no divulgó las edades de las víctimas ni la severidad de los síntomas en las personas que siguen enfermas.



Los seis fallecimientos ocurrieron este mes, dijo la vocera del departamento Donna Leusner.



El Centro Wanaque recibió órdenes de no admitir más pacientes hasta que concluya el brote, y el Departamento de Salud dijo que la cantidad de casos nuevos parece estar disminuyendo.



El doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, dijo que este tipo de fallecimientos es poco común, pero han ocurrido.



"Aquí lo que hay es una infortunada combinación de una población infantil de frágil salud, con un virus sumamente agresivo", expresó Schaffner.



El tipo de virus en este caso, conocido como el Número Siete, afecta a niños "médicamente frágiles" con sistemas inmunológicos deficientes, según el Departamento de Salud.