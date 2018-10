Ciudadanos desairan el Encuentro Anticorrupción

Chihuahua, Chih.- El Primer Encuentro Nacional Anticorrupción tuvo una baja afluencia de visitantes, ya que en contadas conferencias se tuvo una asistencia total, mientras que en las publicaciones a través de las redes las visualizaciones no alcanzaron ni los 100 espectadores en vivo.



El Encuentro concluirá hoy, pero desde el primer evento la captación de espectadores fue baja. Solamente en la primera conferencia, que le siguió a la inauguración hubo un lleno completo, en parte porque estuvo el gobernador del Estado, Javier Corral, pero en cuanto se retiró varios de los asistentes dejaron el recinto.



El Encuentro Nacional Anticorrupción utilizó dos escenarios principales, el primero fue la Casa Chihuahua con capacidad de unas 300 personas, mientras que en el Palacio de Gobierno fueron instaladas sillas para que quienes no alcanzaran lugar pudieran seguirlo a través de una gran pantalla, pero este especio no fue necesario, ya que por lo menos durante las conferencias no fue ocupado.



Según información de los organizadores, las conferencias fueron transmitidas en vivo a través de los medios oficiales, siendo la red social Fecebook la más promocionada. En las visualizaciones solamente se alcanzaron 40, 50 o 60 espectadores.



Uno de los principales temas del Foro ha sido el combate a la corrupción que ha desarrollado la actual administración, pero también se le ha dado difusión a otros casos y temas relacionados, mientras que por las noches, durante una semana fueron exhibidas películas alusivas al tema.