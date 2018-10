Le llega el recibo de luz por más de 12 mil pesos

Chihuahua, Chih.- “¿Qué le puedo decir a esta familia con un recibo de 12 mil 851 pesos que le cobra la CFE, que pague o coma?”, planteó ayer el presidente de la Alianza de Defensa de Usuarios de la Energía Eléctrica, Pedro Domínguez Alarcón.



Criticó que funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad digan que las tarifas de energía eléctrica no subieron para el usuario doméstico este año y no sucederá el resto del año, cuando los hechos demuestran lo contrario.



Informó que en este caso del usuario Refugio Porras, pagaba 700 pesos por bimestre, pero ahora la CFE le exige el pago de 12 mil 851 pesos, es decir, 18 veces más.



Pedro Domínguez dijo que la próxima semana buscarán a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para exigir una respuesta favorable a los usuarios, quienes ahora se ven en la disyuntiva de comer o pagar las altas tarifas que le exige la dependencia.



El presidente de la Aduee indicó que en recorridos por colonias como Punta Oriente, Girasoles, Villas del rey, Riveras de Sacramento, Cerro Prieto, Juan Guereca, Constituyentes y Vista Hermosa, entren otras, la gente le sale al camino asustada por los altos cobros que le exige la Comisión Federal de Electricidad. Alarma ya tanta queja en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que ya empieza a encender este problema.



Señaló que en el caso del usuario al que le cobran ahora 12 mil 851 pesos enfrenta ahora un serio problema familiar, ya que no haya si vender el automóvil, el menaje de la casa o buscar qué hacer para poder pagar esa cantidad.



Pero al igual que éste, otras tantas no hayan como hacer para pagar sus recibos de mil 800, dos mil o más pesos. Indicó que se buscará gestionar que se cambie el sistema de pago bimensual, porque a los usuarios que les pueda llegar el cobro por 800 pesos, al bimestre ya le representa un desembolso de mil 600 pesos, una cantidad que ya resulta muy onerosa para la mayoría de las familias.



No es cierto que un jefe o jefa de familia pueda apartar los 700 pesos por mes para el siguiente mes, ya que las necesidades son muchas y se usan. Cuestionó el que todos los servicios se cobren por mes, pero la CFE aplique cobros bimensuales a la mayoría de los usuarios, metiendo a la mayoría en dificultades para pagar altos cobros Pedro Domínguez dijo que es necesario ubicar a Chihuahua en otro rango tarifario de acuerdo a sus temperaturas extremas de hasta 40 grados en verano y muy bajas durante invierno, por lo que se hace necesario usar la energía eléctrica para ambientar los hogares.



Finalmente dijo que es necesario que a Chihuahua se le ubique en el mismo rango tarifario que se tiene Tijuana, Baja California y Sonora, donde se ofrece la energía eléctrica más barata.