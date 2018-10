FGE apelará la liberación de Villarreal

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado (FGE), presentó un recurso de apelación en contra de la decisión judicial que permitió a Alejandro Villarreal Aldaz llevar su proceso penal en libertad.



El fiscal, César Augusto Peniche Espejel, dijo que son respetuosos de la decisión del juez, pero que no están de acuerdo con los criterios que utilizó para dejar en libertad al imputado.



Sin brazalete electrónico, ni restricciones impuesta por los jueces para salir de la ciudad, es cómo el exdirigente magisterial enfrentará los procesos penales que tiene en su contra, luego de que fuera detenido el pasado 27 de junio y acusado del presunto desvío de cinco millones de pesos y la comisión del delito de peculado agravado.



Para esto, el imputado pagó la cantidad de 2 millones de pesos como fianza, misma que le fue fijada por un juez local para que pudiera salir de prisión, pues en dos de las tres causas penales que enfrenta no se le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.



Ante esto, Peniche Espejel comentó que la FGE promovió el recurso de apelación contra la decisión del juez que le permitió obtener la libertad, pues aunque dijo ser respetuoso de las resoluciones judiciales, no comparten los argumentos que expuso el juez para que el imputado saliera del penal estatal de Aquiles Serdán.



Dijo que al momento en que conocieron la resolución del juez comenzaron con el trámite para presentar la apelación con el objetivo de que se reconsidere el fallo y se pueda revertir de modo que el imputado regrese a prisión.



A pesar de esto, expresó que las tres causas penales que enfrenta están vigentes y el Ministerio Público realiza las indagatorias para demostrar la responsabilidad de Villarreal Aldaz en los delitos que se le imputan.