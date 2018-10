Reabren investigación vs fiscal de prevención

Chihuahua.- Un juez de control ordenó reabrir las investigaciones en contra de Javier Mario Benavides, fiscal de Prevención en el gobierno estatal, así como de Enrique Antonio Zasueta Santiesteban, acusados del despojo de agua en perjuicio de habitantes del ejido Sacramento, denuncia que se presentó el pasado mes de abril y que un ministerio público decidió no ejercer acción penal bajo el argumento de que no existían elementos suficientes para proceder.



Fernando Flores, líder de la Asamblea Popular Comunitaria y promoviente de la denuncia interpuesta ante la fiscalía zona centro el pasado 10 de abril, celebró el fallo de la juez, que consideró que existen elementos para investigar la supuesta comisión de delitos de los involucrados, pues comentó que fue un despropósito que se haya determinado no ejercer acción penal contra los implicados.



Dijo, que Mario Benavides y Enrique Antonio Zasueta, de forma irregular obtuvieron la concesión para la extracción de agua en 1997, gracias a un procedimiento que realizaron ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo el ejido tenía los derechos del pozo vigentes y datan desde 1990.



A partir de entonces, comenzaron a fijar una tarifa de consumo para los ejidatarios, que en ocasiones no recibían ni una sola gota de agua y esto ha ocasionado daños irreversibles en muchas de las tierras en las que se producen fertilizante, por lo que las afectaciones son cuantiosas.



Los demandados son acusados también de vender el agua de este pozo a una conocida empresa refresquera que se ubica al norte de la ciudad en perjuicio de los ejidatarios pues esta empresa absorberá la mayor parte del agua que se extrae, razón por la que se inició el litigio y que se ha ordenado reabrir las investigaciones.