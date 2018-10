Suman cuatro horas sin convencer a joven suicida

Han pasado más de cuatro horas en que el joven que se subió a los cables eléctricos ubicados en las calles Juan Escutia e Ignacio Rodríguez con el fin de terminar su vida, ha permanecido en el mismo lugar debido a que no han logado convencerlo de no suicidarse.



En los últimos minutos, un bombero a bordo de una castilla de un camión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estuvo platicando con él tratando de convencerle para que baje, pero no tuvo éxito y se movió por medio de otros cables a otro poste ubicado a 50 metros.



A pesar de que amigos y conocidos le gritan que no tiene caso y que no lo haga, él ha permanecido inmóvil entre los cables y el poste a los que se subió pasadas las 18:00 horas de este domingo, para dar término a suspeustos problemas familiares que lo orillaron a esta decisión.



Aunque algunas personas lo llaman "Quique" y otros "Miguel" han tratado de persuadirlo, se ha hecho sin éxito tanto de sus conocidos como de parte de las autoridades.