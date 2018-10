Temen padres fraude millonario en Cbtis 122

Chihuahua.- El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios “Cbtis 122”, institución que ha sido reconocida a través de los años por el alto estandar en la formación de sus egresados, sufre actualmente una crisis por falta de dirección desde hace dos semanas y que se ha extendido también al manejo financiero.



El pasado primero de octubre el entonces director del plantel Humberto Luján -quien ascendió a la coordinación de los Cecytech-, dejó su cargo, al igual que Carlos Gilberto Salazar Contreras quien le faltaba un año para terminar su periodo como subdirector y quien sobre éste último pesa una investigación en la Función Pública.



Desde ese día a la fecha, no hay cabeza visible en el Cbtis 122, donde según denunciaron a El Diario, personal docente y padres de familia; Nancy Cecilia Silva Rivera, auxiliar administrativo de la DGETI en el estado de Chihuahua no ha puesto orden ni control sobre la situación.



Las fuentes consultadas quienes pidieron el anonimato, indicaron que esta semana fueron enviados correos electrónicos y mensajes de whatsapp, citando a los padres de 2 mil 900 alumnos que conforman la plantilla estudiantil, a una primera reunión celebrada el viernes por la tarde en el gimnasio del plantel.



Este medio de comunicación tuvo acceso al contenido del citatorio que textualmente decía, “Importante situación financiera de la UEMSTIS... es urgente que sus padres vengan a firmar la minuta para salvar el dinero de la cuenta concentradora del subsistema, ya que la Tesorería de la Federación (Tesofe) esta apunto de atraer el saldo total de la cuenta global concentradora. Debido al cierre de la misma para poder transferir el dinero se necesitan el 50 por ciento de las firmas de los padres mas uno (mayoría absoluta). Dudas o comentarios, en el otro grupo por favor”.



Una de las cuentas, según trascendió, es la número 00192794144 de BBVA Bancomer y donde los padres depositan las colegiaturas de sus hijos cada semestre, en el reciente, por la cantidad de mil 800 pesos, siendo ésta manejada por la Unidad de Educación Media Superior Tecnologica Industrial y de Servicios de la DGETI.



Calculos estimados para el semestre Agosto-Diciembre de 2018, en base al número de alumnos inscritos arrojan un monto superior a los cinco millones de pesos.



Ante la falta de quorum en la reunión del viernes, ayer sábado a muy temprana hora se realizó una segunda con los padres de familia faltantes que a decir de los mismos, hicieron fuertes reclamos al Jefe de Servicios Docentes identificado como Luis Alberto Acosta Zavala, quien se autosustenta como el encargado del plantel pero sin nombramiento oficial, por la forma poco transparente en que se está realizando todo el manejo financiero de la prestigiada institución.



Los padres entrevistados denunciaron que también hubo manipulación en la lista de asistencia, toda vez que la convirtieron como firmas a favor de la trasferencia bancaria sin su concentimiento.



Mientras que a los padres de familia que asistieron el viernes no les dijeron el saldo de la cuenta concentradora, misma que se utiliza para cubrir gastos de operación del mismo Cbtis 122, para los que acudieron a junta del sábado les dijeron que había aproximadamente 4 millones de pesos.



Textualmente expresaron preocupados a El Diario los padres, “oficialmente no hay director ni subdirector y Luis Acosta dice que es el encargado pero no se nos ha presentado de manera oficial, tenemos un vacio, no sabemos quien es la cabeza. La información que nos dan es que el dinero esta en la escuela, es la cuota que dimos los padres de familia pero es administrada por el gobierno federal.



La explicación que nos mencionan es que a ellos les pusieron una fecha para que transfieran ese dinero a una cuenta mancomunada en la cual deben estar un directivo, como no hay, pues es Luis Alberto Acosta y un representante de los padres de familia que no conocemos. De hecho en la reunión del viernes no estaba presente”, dijeron.



“Lo que ellos nos manejan es que ese dinero va desaparecer, pero nosotros no entendemos bien, y que eso tiene que ver con el cambio de gobierno porque va entrar Morena al Gobierno Federal, porque las cuotas se depositan a una cuenta de la Secretaria de Educación Pública, pero insistimos tampoco nos dan información”, mencionaron.



Firmamos supuestamente una lista de asistencia, pero esa lista la utilizaron para avalar a Luis Acosta como encargado y a un padre de familia (Manuel Alejandro Torres Cortez) que ellos nombraron, primero nos hicieron firmar y luego se descubrió que ellos cambiaron las cosas.



-¿Quien más habló en la junta con ustedes?-, se les cuestionó.



“Habló un tal Jaime López quien se presentó ayer (viernes) como Jefe Administrativo, pero teníamos nosotros entendido que ese puesto lo tenía otra persona. Ahorita no están bien definidos los puestos en la institución, hay mucha confusión, a nosotros como padres de familia nos preocupa cuanto dinero hay, pero en la junta de hoy (ayer) dijeron a los padres que hay 4 millones de pesos.



Hay mucha molestía por todo esto y como están manejando las cosas, se ve que ellos tienen todo preparado, tampoco muestran el supuesto oficio que dicen recibieron para sacar el dinero de la cuenta federal con una fecha ya determinada (15 de octubre), no sabemos que hacer, ni quien puede ayudarnos para evitar malos manejos”, subrayaron los padres.