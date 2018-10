Despidos son en puestos de atención directa a la población

Chihuahua, Chih.- Sofía Calzadilla, secretaria general del Sindicato de Ichisal, señaló que los despidos se han dado en el personal que no tiene la plaza, además de que ha sido en los puestos que atienden directamente a la población







Comentó que si bien si se han dado algunos despidos de personal administrativo, han sido gente de áreas como intendencia y enfermería a los que se les informó que ya no serán contratados.







Recalcó que había un acuerdo en el sentido de que el proceso de basificacion no impactaría en despidos de empleados. “Si basifican a 100 pero despiden a 300 entonces mejor que no basifiquen y esperamos al próximo año”, dijo.







Criticó que si el Gobierno quiere ahorrar lo puede hacer sin dejar a la gente sin trabajo. “Se gastó millones en el Grito y mucho en sus eventos, mejor que no los haga y ir ahorre en eso”, expuso.