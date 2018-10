Chihuahua.- El reglamento de Vialidad y Tránsito de la ciudad de Chihuahua exige a los usuarios de motocicletas portar un casco de seguridad o de lo contrario serán acreedores a una multa, sin embargo, para cumplir con este requerimiento los chihuahuenses optan por los conocidos cascos “quitamultas”, mismos que son más económicos, pero no cuentan con las certificaciones adecuadas, por lo que en caso de algún accidente sus deficiencias de seguridad aumentan el riesgo de lesiones mortales hasta en un 40 por ciento, según datos del programa internacional de “Evaluación y Calificación de Cascos de Seguridad”, (Sharp), por sus siglas en inglés, así como la Organización Mundial de la Salud, OMS.



En la Unión Europa desde hace años se prohíbe el uso de cascos que no ofrecen las garantías adecuadas, entre los que se incluyen cascos que no cubren en su totalidad la cabeza, o que son de materiales deficientes, sin embargo en Chihuahua no existe algún requerimiento específico en cuanto al tipo de casco que se debe portar al momento de conducir motocicleta.



Luis Pérez, motociclista y encargado de la venta de estos artículos en una reconocida agencia de motocicletas explicó que no existe ninguna prohibición a nivel local para la comercialización de cascos que no cuenten con certificación, los cuales llegan a costar 200 pesos, por lo que la decisión sobre el nivel de seguridad queda en la responsabilidad del cliente.



Destacó que en cambio hay cascos con materiales más resistentes en su carcaza y más ligeros, que llegan a costar hasta 4 mil 500 pesos.



“Los cascos más seguros son los que cuentan con la certificación Europea ECE (Economic Commission for Europe), o la estadounidense DOT, (US departamento of Transportation), que se identifica en el casco en la parte posterior con un estampado que incluye estas siglas”, explicó.



Añadió que sin embargo existen algunos más económicos de hasta mil 200 pesos que si incluyen esta certificación. Hasta septiembre de este año 8 motociclistas perdieron la vida en distintos accidentes, según cifras oficiales de la Policía Vial, en los cuales la responsabilidad recayó tanto en automovilistas como en los propios guiadores de moto.



Asimismo el 8 de octubre se dio el caso en que una mujer de alrededor de 50 años quien viajaba como pasajera, perdió la vida luego de que una camioneta arrollara la moto en la que viajaba, mientras que el conductor resultó con graves lesiones, pero logró salvar la vida, mientras que el día de ayer un motociclista perdió la vida, según el reporte Vial, por exceso de velocidad, mientras que su acompañante resultó lesionado.



De ahí radica la importancia en invertir en la seguridad al conducir uno de estos vehículos de dos ruedas, ya que según estudios internacionales esto puede salvar la vida hasta en el 40 por ciento de los casos, mientras que la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), recomienda las siguientes “características imprescindibles” al momento de comprar un casco: Debe llevar la etiqueta de homologación ECE visible Debe cubrir la frente por encima de las cejas.



No debe moverse, ni caer sobre los ojos del conductor o presionar en la frente. No debe obstaculizar la visión periférica del conductor. No debe presionar las gafas ni reducir la visión de los motoristas que llevan gafas Debe ser cómodo A pesar de ello la recomendación de Pérez es llevar a cabo una conducción responsable y generar una nueva cultura vial entre motociclistas y guiadores de vehículos de cuatro ruedas, pues a exceso de velocidad, de hasta más de 150 kilómetros por hora no hay muchos elementos que puedan asegurar la supervivencia.