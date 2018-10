Ordena SEP desaparecer 19 cuentas bancarias

CETIS 61 0192794047 CETIS 86 0192794055 CETIS 87 0192794063 CETIS 93 0192794071 CETIS 98 0192794098 CETIS 159 0192794101 CBTIS 114 0192794128 CBTIS 117 0192794136 CBTIS 122 0192794144 CBTIS 128 0192794152 CBTIS 138 0192794160 CBTIS 143 0192794179 CBTIS 158 0192794187 CBTIS 197 0192794195 CBTIS 228 0192794209 CBTIS 269 0192794225 CBTIS 270 0192794233 CBTIS 266 0198294356 CBTIS 273 0198294453

.- En un hecho inesperado, fueron giradas instrucciones desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) para desaparecer simultáneamente un total de 19 cuentas bancarias de los Cbtis y Cetis del Estado de Chihuahua, donde hay montos millonarios –sin cuantificarse— por las colegiaturas que pagan miles de padres de familia.“Por no cumplir con los lineamientos”, la Directora General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Mónica Pérez López y la Coordinadora de Subsidios, Yenifer Karina Rodríguez Cisneros, enviaron los oficios (CS/1361/IX/18) y (710.2018.30.4.-5666), dirigidos a Nancy Cecilia Silva Rivera, auxiliar administrativo de la Dgeti en Chihuahua, donde le solicitan la cancelación de las cuentas bancarias de los 19 planteles.Se trata de las cuentas concentradoras de los Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis), planteles; “61”, “86”, “87”, “93”, “98” y “159”; Asimismo de los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios (Cbtis), planteles; “122”, “158”, “114”, “117”, “128”, “138”, “143”, “197”, “228”, “269”, “270”, “266” y “272”. Todos del estado de Chihuahua.El Diario tuvo acceso al oficio, bajo el número de folio (220(4)2895/2018) con fecha del pasado 2 de octubre del presente año, en el cual se instruye textualmente que: “Relativo al Acto de Vigilancia número 2016-S-04-I-DFOR-A-05, seguimiento al proyecto 2014-C-04: Cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (cuentas bancarias), efectuado por la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFV), que consistió en verificar la existencia y registro de las cuentas bancarias a cargo de la Secretaria de Educación Pública, solicitando la cancelación de las cuentas que no cumplen con dichos lineamientos”.El documento oficial indica –además— que se notifica, un total de 572 cuentas bancarias están detectadas –presuntamente en todo el país—, relacionadas con planteles de educación media superior, “de las cuales y en atención a las instrucciones de la UVFV, se solicita llevar a cabo su cancelación”.Aparecen detallados e identificados los planteles en la entidad y el número de cuenta bancaria.Personal docente y padres de familia entrevistados por este medio, denunciaron que se trata de una acción discrecional y que evidencia, presuntos malos manejos financieros en lo cual, están involucrados altos mandos de la SEP desde la capital del país y en complicidad con funcionarios de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti).La Dgeti es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), dependiente de la SEP.Actualmente, es la institución de educación media superior tecnológica más grande del país con una infraestructura física de 433 planteles educativos, de los cuales 168 son Cetis y 265 Cbtis; ha promovido además la creación al menos, de 288 Cecytes, mismos que operan bajo un sistema descentralizado, según aparece en su página oficial.Las fuentes consultadas por El Diario y quienes pidieron el anonimato, señalaron que, si se está solicitando la cancelación de las cuentas bancarias de manera repentina y simultanea es porque hay partidas diferentes, según el uso del dinero, el cual debe ser destinado para gastos indispensables para la operación de los planteles, como en los talleres, mantenimiento y servicios docentes, entre otros.“Muy probablemente utilizaron el dinero que son muchos millones, de manera indiscriminada, esto así se viene manejando desde hace unos cuatro años, pero esta información no se le hace saber a los padres de familia, ni se les dicen los montos que existen en las cuentas bancarias”, denunció el personal inconforme.Manifestaron que esta acción administrativa, según se les ha explicado en algunas reuniones a los padres de familia, es porque va entrar el primero de diciembre el nuevo gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y todo ese recurso será concentrado a nivel federal y se perderá.Cuentas bancarias que piden desde la SEP ser canceladas en Chihuahua.PLANTEL NÚMERO DE CUENTAFUENTE: OFICIO NÚMERO 220(4)289572018, enviado el 2 de octubre de 2018, DESDE LA SEP A LA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA DGETI EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.