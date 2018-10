Envían denuncias de corrupción de los Cbetis y Cetis de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Envían expediente con irregularidades y presuntos malos manejos financieros en la DGETI, en los planteles de los Cbtis y Cetis de Chihuahua al equipo de transición del próximo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.



Un grupo de maestros de nivel medio superior de diversos planteles de los Cbtis y Cetis en la entidad, enviaron al próximo titular de la SEP en el gobierno del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, un expediente con las irregularidades que se han ventilado a la opinión pública, entre ellas, el manejo discrecional de millones de pesos en 19 cuentas concentradoras de los planteles.



Debido a que la actual administración federal está a punto de concluir, en todos los planteles están haciendo reuniones urgentes con los padres de familia para poder hacer el cambio de cuentas a otras que sean administradas de manera mancomunadas sin la observancia de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFM) de la SEP.



En estas irregularidades también se hacen presentes el otorgamiento de plazas, donde a decir de los inconformes, hay una red de corrupción de alto nivel en la propia DGETI.



Las fuentes consultadas no se explican como es que se pide a los maestros convencer a los padres, de que saquen el dinero de las cuentas, cuando se trata de una acción a todas luces ilegal, pues no existe alguna Ley que regule tal procedimiento, asimismo no se informa con claridad y detalle el monto existente en las cuentas concentradoras, anteriormente manejadas por funcionarios de la DGETI en complicidad con directores y otros funcionarios.