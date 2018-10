Enfrenta familia el frío en una choza

Chihuahua.- La bajas temperaturas alcanzaron a varias familias que viven en condiciones vulnerables, como es el caso de Alejandrina Reyes, quien junto con sus hijos, hermanos y abuela, son 15 integrantes en una choza en las faldas del Cerro Coronel, donde siempre hay necesidad de abrigo y alimento.



Ellos viven en una de las partes elevadas de esta zona, donde el techo es insuficiente resguardo por lo inestable, además que ni siquiera han podido acceder a los programas para que les entreguen siquiera hule, porque evidentemente no tienen escrituras de propiedad, por lo que continuamente viven al día a día.



El hombre más grande tiene enfisema pulmonar y no puede trabajar, mientras que los dos varones laboran en la obra, las mujeres cuidan a los pequeños, que deben librar una batalla contra la necesidad sin conocer otra vida u oportunidad.



Alejandrina tiene que mantener a cinco niños, tres de los menores de ocho años fueron abandonados por la madre, por lo que ahora viven con su padre, su abuela y tías, cuya necesidad se acrecienta conforme pasan los años.



Comentaron que desde hace tres años, los gobiernos tanto estatal y municipal no han querido apoyar ni con cobijas, despensas, ropas, así como otras organizaciones civiles.



Para quienes gusten apoyar a esta familia, pueden comunicarse al teléfono 6143525435 con Alejandrina Reyes.