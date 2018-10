Niega JMAS presión de grupos inmobiliarios para detener Altozano

La suspensión del proyecto Altozano, no se debió a presiones de los grandes grupos inmobiliarios de Chihuahua, sino a la intención de hacer que todos los desarrolladores cumplan con la ley, dijo hoy a pregunta expresa, el presidente de la JMAS, Roberto Lara.



En conferencia de prensa, anunció también que empresas locales, de San Luis Potosí, Ciudad de México, de Francia y Alemania mostraron interés en participar en la convocatoria para la licitación de modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se lanzará a finales de octubre o principios de noviembre.



Del proyecto Altozano, dijo que está en el proceso de revisión jurídica en la Junta Central de Agua y Saneamiento, y será ésta la que emita una resolución del proyecto y la JMAS actuará en consecuencia.



Roberto Lara señaló que ahora hay que esperar a que se resuelva la revisión, para actuar en consecuencia.



A pregunta expresa, enfatizó que la dependencia no tuvo ninguna presión de grupos inmobiliarios para suspender el proyecto.



“La única presión que tenemos es el cumplimiento irrestricto de la ley. Todos los fraccionadores y proyectos deben cumplir lo que marca la Ley del Agua”, subrayó.



En otro orden, el presidente de la JMAS dijo que el proyecto de las plantas tratadoras de agua residual es muy ambicioso ya que se busca modernizarlas, que tengan equipo moderno y de mejor calidad que permitirá ahorrar agua y destinar un mayor volumen a parques y jardines.



Comentó que la licitación que saldría a finales de octubre, principios de noviembre despertó el interés de empresas locales, nacionales e internacionales.



Afirmó que se tendrá un comité de evaluación muy amplio y aquella empresa que ofrezca el mejor servicio y costo será quien obtenga la licitación.



Dijo que se han acercado empresas locales, de San Luis Potosí, Ciudad de México, así como francesas y alemanas, todas especialziadasespecializadas en el tema con mucha eficiencia y tecnología en sus procesos.



Consideró que se pueda establecer en la licitación que la ganadora tenga también inversión chihuahuense, pero lo importante aquí es que se preste un servicio de calidad.



El presidente de la JMAS informó que se puede llegar a que la Planta tratadora Norte pueda operar 500 litros por segundo, lo que si fuera agua potable, equivaldría para 144 mil personas. La Sur también también trabajaría con un volumen considerable.



Anunció que en breve presentarían al Congreso del Estado un proyecto de crecimiento de la red morada en la ciudad de Chihuahua, y para ello también se requiere tener rebombeo, cárcamo, más lineas, y para ello se requiere que los legisladores apoyen el proyecto.



La demanda de más recurso se busca para inversión, no para gasto corriente, y es algo que se buscará plantear a los legisladores.



Actualmente se tiene una red de 100 kilómetros en la ciudad de Chihuahua y se distribuye 370 litros de agua morada por segundo de la planta norte y 100 que se cambacean de la Sur.



La idea es que se aumente a 500 la Norte y unos 200 o 300 de la Sur, para llegar a 700 a 800 litros por segundo. Sería mucha agua para su uso en zonas verdes.



Finalmente dijo que la Ley de Agua prohíbe usar agua potable para irrigar jardines, pero como no se tiene la infraestructura de distribución, no se ha podio aplicar cabalmente, pero una vez que se amplíe, ya no se permitirá.