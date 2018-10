Presenta su informe final el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres del IEE

Chihuahua, Chih.- En el marco del 65 Aniversario del decreto del voto femenino en México, el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres del Instituto Estatal Electoral (IEE), realizó la sesión de clausura de los trabajos realizados durante el Proceso Electoral 2017-2018.



La reunión fue encabezada por la consejera electoral María Elena Cárdenas Méndez, junto con las consejeras Claudia Arlett Espino y Julieta Fuentes Chávez, en presencia de las y los integrantes de las diferentes comisiones del Observatorio, representantes de las distintas instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil, consejeros electorales, así como público en general.



Al presentar el informe final de las seis comisiones conformadas por este órgano ciudadano, y tras el análisis de los datos recabados, se llegó a la conclusión de que los avances mostrados en la participación política de las mujeres son innegables, sin embargo, los retos que representa son mayúsculos. “Que una mujer se incorpore en esta tarea es un proceso difícil, salpicado de barreras y de violencia”, se señaló en la sesión plenaria.



A lo largo del informe del Observatorio se enumeraron una serie de fenómenos que se suscitaron durante la jornada electoral de este año, en rubros del financiamiento a las campañas electorales de las mujeres, de la cobertura en medios de comunicación, de los casos de violencia política, de la participación de candidaturas independientes y el cumplimiento del principio de paridad, entre otros tópicos.



El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres estuvo integrado por más de 110 personas, entre mujeres y hombres, de diferentes sectores de la sociedad.



Se integraron las comisiones para dar seguimiento a asuntos como paridad, financiamiento, diferentes tipos de candidaturas, cobertura de los medios de comunicación y violencia política.



Comisiones:



Comisión de observación al cumplimiento del principio de paridad electoral y desarrollo de candidaturas de mujeres en ayuntamientos y sindicaturas.



Comisión de observación al cumplimiento del principio de paridad electoral y desarrollo de candidaturas de mujeres en diputaciones.



Comisión de observación a la equidad en el ejercicio del financiamiento de partidos políticos a las campañas electorales de las candidatas.



Comisión de observación a candidaturas de mujeres independientes, pueblos originarios y grupos vulnerables.



Comisión de observación a la equidad en la cobertura de medios de comunicación a las candidaturas de mujeres.



Comisión de observación, canalización y seguimiento a los casos de violencia política contra mujeres.



CONCLUSIONES FINALES



El ofrecimiento a las mujeres para participar en la contienda no obedece a su preparación o reconocimiento de logros; sino, a una presión legal y a un cumplimiento de estatutos dentro de los partidos políticos como en la legislación electoral vigente.



Las candidaturas paritarias entre hombres y mujeres están dadas de manera cuantitativa. Sin embargo, hay desigualdad en la asignación de los espacios políticos, ya que las “menos rentables” recaen en las mujeres.



Aun y cuando hay mayor presencia de mujeres en los distintos órganos de gobierno, los puestos de mayor jerarquía, como las coordinaciones de los partidos, se asignan a hombres en la mayoría de los casos.



Los partidos políticos acatan la paridad en la postulación de candidatos y candidatas. Pero esa condición no garantiza paridad en la elección, sobre todo en el ámbito municipal. En esta elección 2018 se dio una pérdida del espacio obtenido por las mujeres en la presidencia municipal, en comparación con 2017.



Para la mayoría de las mujeres que integraron la muestra del estudio del presente informe, las barreras que originan desigualdad permanecen invisibles.



Entre las barreras que este Observatorio documentó, se encuentran la cobertura mediática a candidaturas de mujeres, ya que permean notas con la visión misógina y patriarcal. En algunos estudios de caso, se mostró la manera en que denigran la figura femenina a través del uso del lenguaje sexista y discriminatorio, de estereotipos de género o la generación de actos de violencia hacia las candidatas.



La violencia política hacía las mujeres por condición de género es un fenómeno recientemente recuperado por las leyes locales. Sin embargo, esta violencia sigue permaneciendo invisible para muchos ojos, principalmente para las mismas candidatas.



Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres es el financiamiento que se les brinda para su candidatura. Este rubro está cubierto por un velo que no permite conocer el grado de desigualdad que impera al interior de los partidos.



Existen grupos de mujeres en condiciones aún más desventajosas: las indígenas, aquellas que transitan por identidades de género divergentes y las que tienen una condición de discapacidad. Todas ellas están sub-representadas en las candidaturas y casi sin representación entre las mujeres electas.



Las candidatas independientes se enfrentan a una barrera aún más difícil que las candidatas de partidos políticos, las cifras lo demuestran.



Un factor más que se convierte en obstáculo, cuando debiese ser un facilitador, son los procesos formativos. Los resultados no demuestran un interés puntual de preparar los perfiles de mujeres candidatas de manera relevante.