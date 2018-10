Presionan a padres del Cbtis 122 para que firmen cancelación de cuenta con recursos de colegiaturas

Chihuahua, Chih.- Autoridades del Cbtis 122 están presionando a padres de familia y alumnos, para que firmen la anuencia de traspaso del dinero de las colegiaturas -pero sin informar montos-, de la cuenta concentradora 0192794144 en la institución BBVA Bancomer, a una que ya fue aperturada a nombre del Jefe de Servicios Docentes, Luis Alberto Acosta y un padre de familia.



Después de que se destapó a la opinión pública una situación irregular así como la instrucción que se giró desde los altos mandos de la DGETI, para que sean canceldas simultaneamente 19 cuentas concentradoras de planteles en Chihuahua, bajo el argumento de que con la entrada del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel Lópes Obrador, todo ese dinero se perderá; los padres de familia a través de grupos de whatsapp externaron su preocupación de acceder a firmar y realizar esos movimientos donde están en riesgo millones de pesos producto de las colegiaturas de sus hijos.



Ademas dicha institución educativa, con amplió prestigio en la formación de sus egresados, cumple ya su tercer semana sin director ni subdirector en el plantel, en una situación por demás extraña y donde las autoridades de la DGETI de nivel medio superior no ponen una solución.



El Diario tuvo acceso a algunas conversaciones en chats de padres de familia, donde éstos refieren que “no saben que hacer” ante todas las dudas y riesgos que existen de traspasar esos fondos, que se estima en mas de cinco millones de pesos en cada ciclo de semestre, a una cuenta mancomunada particular que manejaría Luis Alberto Acosta junto con un padre de familia del Cbtis -que también la mayoría no lo conoce-.



El sacar esos recursos millonarios de la cuenta concentradora federal que en los ultimos años maneja la Secretaría de Educación Pública (SEP), permitiría que los particulares no sean sometidos a ningun tipo de supervisión, monitoreo, y se presta al uso discrecional de aplicación de los recursos, expresaron los inconformes.



Entre las tácticas que están utilizando actualmente las personas que se quedaron a cargo del Cbtis 122, están el enviar con los alumnos un oficio donde piden que éste sea firmado por los padres de familia con caracter de obligatorio.



El Diario tuvo acceso al oficio, bajo el número de folio (220(4)2895/2018) con fecha del pasado 2 de octubre del presente año, en el cual se instruye textualmente que: “Relativo al Acto de Vigilancia número 2016-S-04-I-DFOR-A-05, seguimiento al proyecto 2014-C-04: Cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (cuentas bancarias), efectuado por la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFV), que consistió en verificar la existencia y registro de las cuentas bancarias a cargo de la Secretaria de Educación Pública, solicitando la cancelación de las cuentas que no cumplen con dichos lineamientos”.



El documento oficial indica –además— que se notifica, un total de 572 cuentas bancarias están detectadas –presuntamente en todo el país—, relacionadas con planteles de educación media superior, “de las cuales y en atención a las instrucciones de la UVFV, se solicita llevar a cabo su cancelación”.



Aparecen detallados e identificados los planteles en la entidad y el número de cuenta bancaria.



La falta de transparencia en el manejo financiero, de información y de certidumbre legal sigue haciendo presa al Cbtis 122.