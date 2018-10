Reprobados, 363 policías en exámenes de confianza

Chihuahua.- Al menos 363 miembros pertenecientes a las cuatro corporaciones de seguridad pública que están conformadas en el estado de Chihuahua no aprobaron los exámenes de confianza.



Esto representa el tres por ciento global de la población de elementos de seguridad pública en el estado, que ronda en los 12 mil 98 policías, según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en su informe de agosto pasado: Evaluación de control de confianza al personal del servicio profesional de carrera de las instituciones de Seguridad Pública.



Los elementos evaluados por la Segob pertenecen a las instituciones de la Policía Estatal, de Prevención y Reinserción Social, Procuraduría General de Justicia y de la Seguridad Pública Municipal.



La categoría peor evaluada fue la del compendio de las policías municipales en el estado de Chihuahua, que, en suma, mantienen un aproximado de 3 mil 35 oficiales, de los cuales el cuatro por ciento no aprobó el examen de control de confianza. Esta cifra equivale a 248 elementos de seguridad no aptos para ejercer sus labores en los ayuntamientos donde trabajan.



Además, 62 evaluados siguen pendientes de los resultados de la evaluación, mientras que 433 siguen sin haber tomado el examen. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) del Ayuntamiento de Chihuahua afirmó que dichas pruebas se llevan a cabo cada tres años.



César Augusto Peniche Espejel, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó en días pasados que jefes de corporaciones de seguridad pública municipal de al menos diez municipios de la entidad no acreditaron el examen de control de confianza.



Pese a que Peniche Espejel rechazó revelar cuáles son los municipios que se encuentran en esa condición, afirmó que las alcaldías ya fueron notificadas para ordenar la separación de los titulares de sus cargos y designen a alguien que se encuentre debidamente acreditado y cuente con los requerimientos necesarios para desempeñar sus funciones.



En los municipios, afirmó el Fiscal, varios jefes de las corporaciones policiacas han permitido que el crimen organizado --principalmente en la Sierra Tarahumara-- han logrado infiltrarse en las filas de la seguridad pública. Estos grupos delincuenciales han operado a través de los departamentos de policía municipales y han utilizado a sus elementos para brindarles protección y vigilancia de cárteles contrarios.



Estas acciones orillaron al Gobierno del Estado a tomar el control de las fuerzas municipales de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza y, parcialmente, Cuauhtémoc, donde la violencia sigue combatiente.



El domingo pasado, Ignacio Zaragoza fue el enclave de un enfrentamiento entre miembros del Cártel de Sinaloa y el Nuevo Cártel de Juárez. La batalla dejó a ocho personas sin vida, de ellas cuatro fueron decapitadas, dos calcinadas y dos ejecutadas a balazos.



Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), aseguró que los enfrentamientos ocurridos en la zona serrana del estado no suponen que el estado de derecho sea inexistente. “Este tipo de hechos se suscitan debido al desplazamiento de los grupos delincuenciales ante la presencia de las fuerzas estatales y en su repliegue se cruzan adversarios y se registran los hechos”, explicó el comisionado.



Pero la segunda corporación que con mayor número de elementos reprobados, según el informe de la Segob, fue la Policía Estatal, la cual cuenta con 32 elementos que reprobaron los exámenes de control de 3 mil 206 policías con los que cuenta la dependencia. Otros 32 continúan pendientes de acreditar la prueba de control de confianza.



Por otro lado, fueron 28 de mil 414 policías que forman parte del sistema de Prevención y Reinserción Social los que no aprobaron los exámenes de control, mientras que todos los agentes ministeriales evaluados han logrado acreditar las pruebas, con excepción de 16 elementos cuyos resultados continúan pendientes.