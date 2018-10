Arrecia el frío y el gas supera los mil pesos

Chihuahua.- Usuarios del gas licuado de petróleo manifestaron ayer su frustración porque las empresas distribuidoras ofrecieron entre 999.0 y hasta mil 004 pesos el cilindro de 45 kilos, así como entre 668 y hasta 699 pesos el de 30 kilogramos.



Pese al incremento del 5.3 por ciento en las tarifas de gas en solo dos meses, el frente frío orilló a las familias a buscar el combustible para ambientar los hogares.



En agosto del presente año, el cilindro de 45 kilos se ofreció entre 948.15 a 953.33 pesos y el de 30 kilogramos desde 632.10 y hasta en 635.56 pesos.



Personal de atención a clientes de la firma K-19 informó que el cilindro a gas de 45 kilos se expendía a 999.0 pesos y el de 30 kilogramos a 668 pesos.



A su vez, la empresa Gas Económico ofreció el cilindro de 45 kilogramos a mil pesos y el de 30 kilos a 666.60 pesos.



En tanto, Hidrogas vendió el cilindro de 45 kilogramos a 1003.95 pesos y el de 30 kilos a 699.30 pesos, de acuerdo al personal de atención a clientes.



Las empresas registraron saturadas en forma intermitente sus lineas de atención a clientes, ya que el enlace de las llamadas no fue posible en forma expedita.



Debido al avance en las tarifas del gas licuado de petróleo, desde agosto pasado, el presidente de Canaco, Carlos Fierro y el asesor del Frente de Consumidores, Carlos Loya visualizaron la necesidad de un subsidio controlado para usuarios del sector doméstico.



El dirigente social Carlos Loya López, dijo que la compra de los cilindros a gas se volvió una situación socialmente delicada, ya que el 70 por ciento de los trabajadores formales en la entidad, percibe 88.36 y hasta 265.08 pesos, entre 1 y 3 salarios mínimos.



Con esos niveles de ingresos, se requería de siete días para comprar un cilindro de 30 kilos para quien gana el mínimo y dos días laborales para quien percibe tres mínimos.



En tanto, Carlos Fierro Portillo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, dijo que es necesario subsidiar el precio del gas LP , sobre todo el que se distribuye en cilindros, ya que es precisamente el que usa la gente que menos recursos tiene.



Planteó que los usuarios que están económicamente mejor, utilizan los tanques estacionarios o cuentan con gas natural.



Fierro Portillo apuntó que el gas natural es incluso más barato que el licuado de petróleo y más seguro en cuanto a que no se acumula y explota fácilmente, como el LP.



Precisó que de establecerse un subsidio a este combustible, se tendría que acotar al que se distribuye en cilindros y para uso doméstico, aunque dijo que no se puede dejar de lado el riesgo de que también lo quieran usar para uso automotriz.