Dos años batallando con el agua en San Guillermo; vecinos están hartos

Chihuahua.- Vecinos de de San Guillermo tienen dos años batallando con el servicio de agua y a pesar de las quejas nadie les ha resuelto la situación, señalan.



Según comentan, el agua potable, llega en horarios en los que les es prácticamente imposible poder llenar botes o garrafones.



Manifestaron que se han quejado en las oficinas de la JMAS de Aquiles Serdán, las cuales no tienen ni presidente, solo los atiende una mujer que se identifica como Silvia y quien manifiesta ser la tesorera, misma que les ha dicho en varia ocasiones que ya es tiempo de que se hubieran comprado un tinaco.



“Muchas personas vivimos al día, no tenemos para un tinaco”, indicó una de las quejosas, ya no sabemos a quien acudir para que nos resuelvan la situación, a veces no tenemos agua ni para los básico y para colmo nos llegan, muy puntuales, recibos de más de 200 pesos”, finalizó



Cabe mencionar que el día de hoy durante la mañana el hartazgo los llevó a tomar, una vez más, las instalaciones de la Junta Municipal de aquella zona.