"No venga a mentirnos", diputado a Elizondo

Chihuahua.- El diputado por Encuentro Social, Misael Máynez, calificó de mentiroso a Gustavo Elizondo, secretario de Obras del Estado y ex director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, quien rechazó ante legisladores que no existe subejercicio en este mecanismo financiero.







Elizondo se presentó ante la Junta de Coordinación Política y refirió que ha habido dificultades para algunas obras por falta de Coordinación con algunas dependencias, como la presidencia municipal, mientras que con ello, el diputado Maynez le dijo que solo confirmaba la falta de liderazgo del gobernador Javier Corral al no tener clara la directriz de trabajo del fideicomiso.







El hoy secretario de Obras estatales aseguró que ya no está al frente del fideicomiso, aunque para los diputados eso no está del todo claro, ya que el propio Elizondo aseguró en semanas pasadas que se mantenía como encargado hasta que el Ejecutivo nombrara nuevo titular.







En su encuentro con diputados le recriminaron que existe un subejercicio del 70 por ciento del gasto del fideicomiso, por los casi 270 millones de pesos.







Ademas de tener un contrato por mas de 200 millones para publicidad con medios de comunicación, información que negó Elizondo.







"No venga a querernos contar las muelas, nos está mintiendo. No se vale que sigamos atendiendo a políticos de la vieja guardia que vienen a decirnos lo que quieren. Estamos hartos de esas actitudes de políticos", condenó el legislador de Encuentro Social.







Por su parte, el presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, Miguel Angel Colunga, adelantó que la Comisión de Fiscalización, de la cual es presidente, solicitará la investigación de ese fideicomiso.







La comparecencia de Elizondo obedece a una exigencia de diputados al considerar que existe falta de información del fideicomiso y manejo irregulares de fondos.