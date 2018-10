Reconstruirán finca afectada por las lluvias

Chihuahua, Chih.- El Municipio y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) en Chihuahua, acordaron crear un proyecto para reconstruir la finca ubicada en la calle Segunda y Doblado que se vio afectada por las lluvias, por lo que se descartó la posibilidad de derrumbarla.



Lo anterior, lo informó la Dirección de Obras Públicas, que será la encargada de ejecutar el plan, sin embargo aún no existe una posible inversión ni fecha para iniciar, pero se contempla que lo primero será arreglar la fachada, donde sufrió un colapso.



No obstante, un carril de la calle Segunda está acordonado por órdenes de Protección Civil Municipal, ya que aún existe riesgo para la gente, así como la acera cercana. Se espera que el organismo federal tenga rápidamente el proyecto de reconstrucción para iniciar acciones.



De esta manera, se cancela el derrumbe de esta casa, que data de finales del siglo XIX y es considerada patrimonio cultural, que por la situación ocurrida por las lluvias atípicas, representó un peligro para la gente que vivía ahí, así como los transeúntes.



El delegado del Inah, Jorge Carrera Robles, ya había mencionado que en lugar de derrumbar, lo ideal sería reparar la finca, la cual data de 1880, monumento histórico y que sería viable con menos de 150 mil pesos con un desagüe que permita que el agua de lluvia no afecté más la vivienda. Productos del Sur es como se le conoció a la finca así como haber sido antiguo Café De los Chinos a principios de 1900.



De acuerdo a lo mencionado por los propietarios, no poseen los recursos suficientes para realizar reparaciones y según la autoridad municipal, están de acuerdo en la reconstrucción.