Suspenden programa 'Música en mi Escuela'

Chihuahua.- El programa escolar denominado “Música en mi Escuela” de la Secretaría de Educación y Deporte (SED) fue suspendido momentáneamente debido a los despidos que se dieron en todo Gobierno del Estado, lo que originó que se pensara que las orquestas y planes iban a acabar para los niños de diferentes regiones.



Según varios comentarios de maestros que fueron liquidados, alrededor de mil alumnos dejaron de obtener los beneficios de este programa, así como más de 50 personas que eran vitales para darle continuidad, que ha causado mucha molestia por la falta de sensibilidad de la autoridad en estos casos.



Por su parte, Luis Alfredo Chico Loya, profesor de música, publicó en su muro de Facebook varias de las inconformidades por esta desición.



“Quiero hacerles participe de la tristeza que en estos momentos estamos viviendo alrededor de 50 maestros de música y cerca de 1000 niños y jóvenes alumnos de todo el estado; La razón, es que el programa "Música en mi escuela" de Gobierno del estado que venía funcionando desde el año de 1999, dejó de funcionar. Ordenes precisas del Sr. Gobernador Javier Corral Jurado, el jueves 11 de Octubre fuimos despedidos; La Orquesta Sinfónica Juvenil de Cd. Saucillo dejó de existir, los 60 niños que atendíamos, ya perdieron la oportunidad de seguir con esta disciplina de lamúsica, sus anhelos de algún día convertirse en buenos músicos simplemente quedaron frustrados, estos niños ya no tendrán la oportunidad de seguir nutriéndose musicalmente y estarán en riesgo de escoger algún camino equivocado.



El sábado pasado tuvimos la difícil tarea de decirles adiós a los alumnos de Saucillo y hoy lunes también tuve que pasar ese trago amargo al despedirme de mis alumnos de la Secundaria 3026 familia Stege de Cd. Meoqui.



Los cerca de 50 profesores de música de todo el estado nos quedamos sin ese empleo. Gobierno argumenta que tiene la necesidad de recortar personal ya que somos una carga para ellos. Que tristeza que es a la educación a la que le están recortando y ellos siguen gastando a manos llenas en situaciones que al pueblo no le benefician en nada, importándoles un soberano cacahuate la cultura que es a la que le deberían apostar. Este programa "Música en mi escuela" tenía 19 años, de los cuales yo tenía laborando con ellos 18 años, comisionado a la Secundaria Stege 3026 de Meoqui y a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Saucillo; El jueves pasado simplemente empezaron a llamar a los maestros para que firmaran su renuncia, nuestras percepciones se vieron mermadas cayendo a un 40 % de lo que ganábamos, pero lo más lamentable es que que va pasar con esos niños que quedaran prácticamente desamparados, el Gobierno estatal no tiene sensibilidad para gobernar ellos únicamente ven $$$, como todos buenos empresarios. Me llevo la satisfacción de haber cumplido y colaborado para formar muchos niños y jóvenes que actualmente ya están tocando: violín, guitarra, violoncello, flauta etc. Gracias al Profr. Rito Olivas Carreón quien fué el que me dió la oportunidad, gracias también a los padres de familia que nos confiaron a sus hijos, gracias por supuesto a todos mis alumnos y a los Gobiernos de El Sr, Patricio Martínez, El Lic Reyes Baeza y César Duarte que siempre nos valoraron y apoyaron la cultura, y a este Sr. Corral simplemente le digo que esto quedará en su conciencia cuando estos jóvenes sean adultos a ver que caminos agarraran. Ayúdame compartiendo este manifiesto”, expresa en la red social.



En cuanto a la versión oficial de la Secretaría, se envió un comunicado que decía se realizaban cambios estratégicos.



Esto en base al anunció el relanzamiento de la estrategia de educación musical en las escuelas de Chihuahua, para ello se contará con el apoyo del Centro de Estudios Musicales, institución que se fundó en la entidad hace 34 años.



El titular de Educación y Deporte, Carlos González Herrera. manifestó que el Programa “Música en mi Escuela” no solamente no se cancela, sino que por instrucciones del gobernador del Estado se relanzará la estrategia de educación musical en las escuelas, porque la música es esencial en la formación de las niñas y niños.



“La música forma parte de la estrategia para que todos ustedes puedan crecer de una manera más sana y armónica, que sean trabajar en equipo, que sepan gozar de la vida y puedan construir un futuro mejor”, expresó el funcionario.



Agregó que para no estancarse en la educación musical este programa se va a renovar con mucha mayor fuerza, para que estos logros y esfuerzos perduren a lo largo de muchos años, para ello se fortalecerá el trabajo de los maestros de música asignados en todas las escuelas de educación básica.



Aseguraron que se contratarán maestros capacitados en educación musical en beneficio de nuestros niños y jóvenes, ya que se busca acompañarlos durante más tiempo en su interés por aprender a través de la música, aprovechando a la primera escuela especializada en la enseñanza musical infantil no sólo de Chihuahua sino de todo el país.



El Centro de Estudios Musicales (CEM) inició su trabajo en el año 1984, en base al proyecto “Enseñanza e Iniciación Musical”, elaborado y presentado por el maestro Modesto Gaytán, desde entonces ha venido preparando niños y jóvenes en la ejecución de instrumentos musicales, siendo la primera escuela especializada en la enseñanza musical infantil del país y pionera del movimiento musical nacional.



Su objetivo principal es coadyuvar en la formación integral de niños y jóvenes, logrando que aprendan a ejecutar un instrumento musical, ejercitando la metodología de un sistema elaborado y adaptado especialmente en base a los estudios de investigación y análisis hechos por el maestro Gaytán, apoyado en los grandes esquemas pedagógicos del método Kodally, Orff y otras metodologías y que a través de todo ello, el alumno sea capaz de integrarse a las diversas orquestas del CEM, de acuerdo a su nivel.



En este enfoque, los alumnos tienen acceso a participar en los eventos y presentaciones de cada grupo orquestal, además de convivir dentro de un ambiente que les permita desarrollarse sanamente con valores, principios, disciplina y sobre todo, donde puedan ser ellos mismos, manifestándose a través de esta gran gama musical.



En el año de 1985, el maestro Modesto Gaytán fundó la primera Orquesta Sinfónica Juvenil en todo el país, desde esa fecha no ha dejado de llevar la cultura musical a todos los estratos sociales y culturales, tanto en nuestro estado como a nivel nacional.



Los niños y jóvenes del CEM han participado en Encuentros Regionales de Orquestas Infantiles y Juveniles de varios estados de la república, desde el año 2001 y hasta la fecha han tenido destacadas participaciones en el Palacio de Bellas Artes en la integración de la Orquesta Sinfónica Infantil de México y la Orquesta de las Américas.



Asimismo, las y los estudiantes se han integrado a diversas agrupaciones nacionales donde han sido seleccionados para representar a nuestro estado a nivel internacional y han sido invitados por diversas orquestas profesionales a ser parte de su integración musical.