Víctima de acoso en la UTCH pide ayuda a organismos nacionales e internacionales

Ante la falta de respuesta de las dependencias estatales frente al hostigamiento y acoso laboral denunciado desde hace un año y medio en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, una de las víctimas –Johanna Q.- optó por recurrir a instancias nacionales e internacionales, solicitando una intervención urgente de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Organización de Mujeres de Washington D.C., así como de diversas Senadoras de la República.



Esta decisión, según expuso la quejosa, se toma a raíz de que el acoso en su contra se ha recrudecido y “en lugar de que el acosador sea sancionado, han optado por querer sancionarme a mí”.



El texto enviado por la víctima señala lo siguiente:



“A través del presente, solicito una vez más intervención de las autoridades correspondientes con carácter "URGENTE", dadas la represalias que el Señor Heriberto F. G. sigue ejerciendo en contra de mi persona con el fin de afectarme, desestabilizando, bloqueando y obstaculizando mis funciones al interior de la Universidad Tecnológica en contubernio con un grupo de docentes así como administrativos de primer nivel e inclusive alumnos a quienes se les ha “empoderado y guiado” de manera directa por Heriberto F. G. en mi contra, incitándolos a provocar a iniciar y/o participar en desórdenes que ponen en peligro y entredicho mi calidad moral así como el desempeño de mis funciones, perturbando el desarrollo normal de mis actividades las actividades académicas en la UTCH así como también una grave falta de respeto a calidad moral al emitir declaraciones en las cuales NO se conducen con la verdad y que están siendo manipuladas por Heriberto F. G. y los grupos de personas que menciono con antelación, ante una autoridad como la CEDH en donde es más que evidente que no se están conduciendo con la verdad. Se me ha querido “someter” a un comité de “honor y justicia” con la finalidad de destituirme y correrme de la universidad donde se han presentado documentos apócrifos ya que dichas “quejas” y/o documentos no están avaladas por ninguna autoridad de la universidad y dicho registro no puede ser válido según los lineamientos en el SGC (sistema de gestión de calidad) al no estar debidamente requisitados. Respecto a la idoneidad de las “pruebas” en las cuales se está basando la CEDH para emitir dicho documento, exijo se revise e investigue sujetos a los rigores de procedimientos la verdad de los hechos, puesto que es más que evidente que es un acto de venganza y represalias en mi contra orquestado por Heriberto F. G. en mi contra por haberlo denunciado ante la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, Función Pública del Estado, Instituto Chihuahuense de la Mujer, Instituto Nacional de la Mujer, Comisión Nacional de Derechos Humanos entre otras instancias. Solicito la intervención urgente de las autoridades a las que les compete, bajo los criterios jurídicos y legalistas para que se sancione al generador de violencia “Heriberto Flores Gutiérrez”, actual rector de la UTCH así como a quienes han estado en contubernio con él por el ejercicio indebido de la función pública quienes continúan violentado mis derechos humanos, acosando y hostigando como acto de represión por defender mis derechos y mi dignidad ante los atropellos de los cuales son objeto desde hace más de un año y medio. La violencia no se concilia, los principios y la dignidad no son negociables”.



De acuerdo con la quejosa, denunciar el acoso laboral del que ha sido objeto en los últimos 18 meses de trabajo dentro de una dependencia de gobierno estatal, le ha costado no solo el rechazo dentro del área donde se desempeña sino regaños, desatención de las instituciones, más acoso y hasta amenazas.