Exige Fedeco subsidio del 50% al gas LP

Chihuahua.- El Frente de Consumidores demandó ayer que el gobierno federal otorgue un 50 por ciento de subsidio a las tarifas del gas licuado de petróleo durante la temporada otoño-invierno, ya que es el combustible que utiliza un 80 por ciento de los hogares y sus tarifas se volvieron prohibitivas.



Carlos Loya López, asesor de Fedeco dijo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el precio del gas LP aumentó al menos 40 por ciento, por lo que si se subsidia quedaría prácticamente igual que hace seis años.



Señaló que a principios de la década de los 80, las familias requerían un salario mínimo para comprar un cilindro de 30 kilogramos, pero ahora son necesarios siete días de trabajo.



Aseguró que subsidiar el gasóleo, que no es otra cosa más que diésel alteado, sólo beneficia a las familias adineradas, las que tienen sistema de calderas, así como a hoteles, restaurantes e industrias.



Ese combustible requiere de aparatos sofisticados para poder quemarlo y ambientar un lugar, por lo que de nada sirve que el gobierno lo otorgue o presuma de eso, cuando en realidad lo que se requiere es apoyar a la gente con las tarifas del gas LP.



Insistió en que dados los materiales con los que se construyen las viviendas en Chihuahua, no son nada térmicas y es forzoso el uso de calefactores para ambientarlas en tiempo de frío.



El 80 por ciento de los hogares en Chihuahua y en todo México utilizan ese combustible, pero con las tarifas de poco más de mil pesos el cilindro de 45 kilos y de alrededor de 700 el de 30 kilos, se volvieron prohibitivos.



Ante eso, una cantidad importante de usuarios ya no piden los tanques llenos, sino que se acude a los centros de abasto para solicitar hasta 50 o 30 pesos para rellenar las llamadas “marranitas” o tanques de 10 kilos.



Carlos Loya dijo que subsidiar el gas doméstico es posible si se utilizan sistemas como los que tienen Liconsa, donde se apoya con vales para la compra de leche, o como se tuvo en un tiempo los llamados “tortibonos”.



Subrayó finalmente que se requiere de voluntad política y presión desde el mismo Congreso de la Unión y las autoridades locales, para que la próxima administración federal se sensibilice con esta demanda de apoyo a la gente para la compra de gas licuado de petróleo en la época de frío.