Lucha jarocho por sobrevivir al frío

Chihuahua.- Faustino Pérez de 41 años a quien le apodan “Jarocho” lleva dos años en Chihuahua e intenta sobrevivir al frío en las calles de la ciudad; hace ya un tiempo que se lesionó la pierna y ya no ha podido trabajar en la obra.



Dijo ser oriundo de Veracruz, donde dejó a su familia y dos hijos para buscar mejores oportunidades en el Norte, que le facilitó estar como obrero, pero su salud se complicó y empezó a padecer de cataratas, diabetes y su problema físico, lo que le impide continuar con esas labores.



Es por ello que diariamente se coloca en las esquinas de la Independencia y Victoria, así como en la Libertad, donde con sus muletas pide apoyo de la gente que pasa, con lo que actualmente puede sostenerse para alimento y renta.



Dijo que apenas puede sobrevivir, ya que no esperaba que llegaran tan pronto las bajas temperaturas y más porque no cuenta con suficientes cobijas y ropa invernal, además que debe pagar por la casa que le facilitaron para quedarse a dormir en la colonia Punta Oriente.



También dijo que uno de los problemas fue que cuando andaba bien de salud, le prestó alrededor de cinco mil pesos a una vecina, quien no le paga y lo obliga a ir al Centro a pedir apoyo a la gente, que dice no ser algo fácil, ya que preferiría trabajar pero no puede y eso que aseguró tener Seguro Popular, pero sólo para el tratamiento de la diabetes.



Comentó que cualquier persona que guste ayudarle, puede encontrarlo donde se mencionó con anterioridad y siempre está desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.