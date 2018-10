Choca camión repartidor con urbano en la Silvestre Terrazas

Chihuahua, Chih.- Un camión de la empresa Zaragoza se impactó contra un autobús del trasporte público tras derrapar en la avenida Silvestre Terrazas.







El accidente sucedió a la altura de la calle 30 de Julio, donde el guiador de la unidad 21 de la empresa de lácteos no observó que el camión 170 de la ruta Zootecnia estaba detenido.







El repartidor instó frenar pero la humedad del pavimento no le permitió dicha acción y se estrelló en la parte trasera del vehículo de transporte urbano.







Elementos de la Policía Vial se encargaron de elaborar el reporte correspondiente y auxiliaron a los involucrados, mismos que no refirieron contar con alguna lesión.