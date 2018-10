Choque entre tres vehiculos en la Tecnológico

Chihuahua, Chih.- Un tremendo encontronazo ocurrió la madrugada de este sábado sobre la avenida Tecnológico en el cual se vieron involucrados tres vehículos particulares.



Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Tecnológico y Pino en la colonia Granjas, donde se registró una aparatosa carambola entre tres vehículos particulares y de reciente modelo.



La primera de ellas de la marca Nissan Titán de color gris con placas de circulación EB76524, cuyo conductor impactó en la parte trasera a otra pick up Toyota Hilux sin placas de circulación, misma que se proyecto contra el conductor de una pick up Nissan Titán de color negro con placas de circulación EF12707, hecho que generó fuerte movilización policíaca.



A pesar de lo aparatoso accidente, este hecho no dejó personas lesionadas solo cuantiosos daños materiales.



Al lugar, arribaron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a los conductores y a tres pasajeros quienes afortunadamente resultaron ilesos.



Agentes de la Policía Vial, tomaron nota del percance y elaboraron el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.