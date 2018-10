Desaparecerán delegaciones federales en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México confirmó la desaparición de las delegaciones federales en Chihuahua y oficializó el nombramiento de Juan Carlos Loera de la Rosa, como el delegado general del gobierno federal en el estado.



Lo anterior durante el mitin que encabezó en la plaza Francisco Villa de esta ciudad, como parte de su gira de agradecimiento.



En este sentido, dijo que se habrá de respetar a los trabajadores de base y sindicalizados pero aquellos que son de confianza y tienen puestos directivos no estarán más.



Ademas, dijo que no habrá oficinas de prensa en estas delegaciones y reiteró la desaparición de las 47 oficinas de "ProMéxico", que el gobierno federal tiene alrededor del mundo.



"No les voy a fallar, me canso ganso", afirmó Andrés Manuel López Obrador.