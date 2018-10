Empleo, vía para atender fenómeno migratorio: AMLO

Chihuahua, Chih.- La generación de empleos es una opción para atender el fenómeno migratorio y que el abandono del lugar de origen sea por gusto no por necesidad, señaló Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado respecto a la llegada de miles de migrantes hondureños a México. Aseguró que ya hizo una propuesta al mandatario estadounidense para que haya inversión tanto en México como en Centroamérica.



“Yo propuse un plan a Donald Trump, está en proceso de revisión esa propuesta. Se trata de que haya inversiones para programas productivos, cooperación para el desarrollo, que se generen empleos en Centroamérica y México para atemperar el fenómeno migratorio. Que la migración sea opcional no por necesidad. Que la gente no abandone sus pueblos, que tenga trabajo, que siga donde están sus familiares, es el asunto de fondo. Voy a seguir insistiendo en eso. No se resuelve nada nada con medidas coercitivas, necesitamos atender las causas. Que se les de refugio y se respeten los derechos humanos”, enfatizó.