En crisis, Hospital Infantil

Chihuahua, Chih.- El déficit de médicos especialistas hizo crisis ayer en el Hospital Infantil, provocando que cuando menos trescientas personas provenientes de distintas partes del estado, tuvieran que esperar más de 15 horas por una cita médica, que al final muchos no alcanzaron debido a la alta demanda de atención y tendrán que esperar otro mes, para poder obtener el servicio.



Esto orilló a muchos de ellos a pernoctar afuera del nosocomio a pesar de que algunos iban acompañados de sus hijos y fue hasta la madrugada de ayer que abrieron las puertas del hospital, para poder resguardarse de las bajas temperaturas.



Las especialidades más demandadas son neurología, otorrinolaringología y paidopsiquiatría , en las que únicamente se cuenta con un médico en cada una de ellas, lo que dificulta la atención, esto a pesar de los esfuerzos que la Secretaría de Salud ha realizado para contratar más personal.



El secretario de salud, Jesús Grajeda, afirmó que existe un déficit a nivel nacional en estas especialidades y es por ello que no se cuenta con los médicos suficientes para satisfacer la demanda que existe.



Malestar, angustia y desesperación entre los padres de familia que acudieron por una cita médica, se vivió por más de 15 horas en las inmediaciones del Hospital Infantil de Especialidad, previo al inicio de asignación de citas para médicos especialistas para el mes de noviembre, en donde debido a la alta demanda, se formaron largas filas.



Esta situación, de acuerdo a los ahí presentes se ha acrecentado en los últimos meses pues ha transcurrido que varios médicos de diversas especialidades han dejado de laborar en el hospital y esto hace que la carga de trabajo para los que aún permanecen ahí se incremente de forma considerable, provocando que mes a mes se registre esta situación.



De acuerdo al personal del hospital, las áreas de neurología pediátrica, paidopsiquiatría que es una subespecialidad de la psiquiatría que se ocupan de los trastornos mentales de los niños y otorrinolaringología, son las especialidades más demandadas y únicamente existe un médico, las consultas para estas áreas se asignaron en su totalidad ayer y hubo quienes no alcanzaron, por lo que el próximo mes tendrán que volver, con la esperanza de que sus hijos sean atendidos hasta diciembre.



Los afectados comentaron que se tuvieron que organizar ellos mismos y levantaron una lista de acuerdo a cómo iban llegando, ese listado lo entregaron al personal del hospital para que se respetara y se pudieran agendar las citas médicas.



Un guardia del hospital se encargó de regular el acceso de los padres de familia que eran llamados de cinco en cinco, hasta que se asignaron la totalidad de las consultas, hubo reclamos de los ahí presentes pues acusaron que en un principio no se respetó el listado que tenían.



En los últimos meses, se ha constatado el despido de médicos en distintas clínicas y hospitales a cargo del estado y como ha sucedido en Pensiones Civiles y en Ichisal, según los pacientes de estos sistemas, esta situación ha provocado deficiencias considerables.



Dentro de los despidos que se han dado en los últimos días, 58 médicos de pensiones e Ichisal perdieron su trabajo, dentro de los cuales se encuentran tres neurólogos, una de las especialidades con déficit en el hospital Infantil, como lo son los doctores: José Luis Romero; José López Prieto; Dr Héctor Bazaldúa.



Esto a pesar de que el propio secretario de salud, Jesús Grajeda ha afirmado que los despidos que se presentaron en el Ichisal fueron en personal eventual y de confianza y que de ninguna manera se despidió a trabajadores cuya ausencia pusieran en riesgo la atención médica.



Dijo que, en el hospital Infantil se tiene un faltante de médicos en las especialidades anteriormente señaladas, pero que es complicado contratar al personal necesario, pues no hay los médicos suficientes en el país.



“Estamos un poquito limitados de personal especializado y ya nos abocamos a ello, estamos hablando con el área de Recursos Humanos, el problema es que no crean que es muy fácil encontrar especialistas en estas áreas en el área de pediatría…Nuestro Hospital es de tercer nivel, muy alto nivel, y su fama es lo que ha hecho que se rebase un poquito”.



Agregó que para las meses subsecuentes, se buscará aplicar una serie de medidas para evitar que la gente pase horas a la intemperie en espera de agendar una consulta médica, pues se viene la temporada invernal, aunque refirió que el hospital cuenta con albergue para que puedan pasar la noche.