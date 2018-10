Me canso ganso, vamos a terminar con la corrupción: AMLO

Con la frase “Me canso ganso”, Andrés Manuel López Obrador –AMLO- aseguró que durante su gobierno terminará con la corrupción y que castigará a todos aquellos que comentan algún delito aunque se trate de amigos y/o familiares.



“Aunque se trate de dirigentes que vienen luchando con nosotros desde hace muchos años, aunque se trate de amigos o familiares, serán enjuiciados. Se acabará la impunidad porque la patria es primero”.



Aseguró también que no habrá necesidad de aumentar impuestos ya que al haber un recorte a los lujos en el gobierno, el presupuesto será suficiente.



“Por eso nos va a alcanzar el presupuesto para cumplir los compromisos. No habrá nuevos impuestos, no aumentará el precio de la luz, el gas, ni habrá gasolinazos. No vamos a endeudar al país. ¿Cómo vamos a tener presupuesto? cortando de tajo con la corrupción y con los lujos en el gobierno. Por eso vengo a Chihuahua a decirles que vamos a iniciar desde diciembre un plan para el bienestar del pueblo. Atenderemos y escucharemos a todos; vamos a gobernar para todos pero le vamos a dar preferencia a la gente pobre y humilde, por el bien de todos primero los pobres, eso es justicia, llevar a la práctica el principio del amor al prójimo. Tiene que ver con el pensamiento liberal, laicismo, cristianismo, es humanismo”.