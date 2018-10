Se manifiestan mineros ante López Obrador

Chihuahua, Chih.- Un grupo de mineros y ex mineros trabajadores de “Grupo México” se manifestaron esta mañana ante el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en reclamo del pago de un fideicomiso que, inicialmente ascendía a 55 millones de dólares pero, según aseguraron los quejosos, con intereses suman ya 100 millones de dólares, mismos que buscan les sean pagados. Napoleón Gómez Urrutia, ahora senador, es señalado como responsable de dicho desfalco.



“El laudo a favor de nosotros se publicó en mayo pasado pero se han estado amparando y esos amparos se vencen entre noviembre y diciembre y no queremos que se vuelvan a amparar. Napoleón Gómez Urrutia no debía haber sido candidato porque tiene demandas, se brincaron las leyes y ahora lo hacen Senador. Si antes lo hacía, ahora también puede secuestrar dentro de los edificios y queremos ser resguardados”, dijo Jorge Alberto Villarreal Portillo.



Indicó que le entregarán un documento a López Obrador explicándole la situación y la demanda que los alrededor de 6 mil 500 mineros tienen contra Gómez Urrutia.



“Le pedimos a Andrés Manuel que ponga el ejemplo con Napoleón. Le entregaremos un informe al presidente electo pero también al gobierno del estado y a los medios de comunicación para que la gente conozca de primera mano la situación que enfrentamos”, enfatizaron.