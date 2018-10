Bolea zapatos a pesar de su discapacidad

Desde su nacimiento, Manuel Ibarra no desarrolló el crecimiento de una de sus manos. Aquello no le impidió trabajar como lustrador de calzado en la Plaza Merino.



Manuel Ibarra, de 46 años bolea, cepilla y repara zapatos sólo con su mano derecha desde hace años en el parque ubicado sobre la calle Libertad, en el centro de la capital.



“Ya tengo trabajando aquí desde hace rato, a veces en pausas”, dice Manuel, sentado en su puesto de trabajo en la plaza, mientras espera nuevos clientes.



El lustrador de zapatos es sereno, pocas palabras son necesarias para que él mismo describa la forma en la que ha trabajado por días de once de la mañana hasta las seis de la tarde, para regresar luego a casa con su esposa y sus cuatro hijos.