Piden juicio político vs consejeros del IEE por autoliquidaciones 'inconstitucionales'

El abogado Gerardo Cortinas Murra solicitó al Congreso del Estado iniciar un juicio político en contra de los siete consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), por la aprobación de autoliquidaciones y otros ingresos extraordinarios.



Se trata del presidente Arturo Meraz, y los consejeros Saúl Rodríguez, Claudia Espino, Gilberto Sánchez, María Elena Cárdenas, Arturo Bassanetti y Julieta Fuentes, por aprobar el lunes de la semana pasada un manual de remuneraciones que incluye una liquidación cuando finalicen sus encargos



En la Constitución no está permitido conceder jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, si no están contempladas, de manera expresa, en ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.



Asimismo, se establece de manera expresa que estas prestaciones laborales prohibidas no son parte del concepto “remuneración” establecido en el artículo 165 constitucional, precisó el abogado Cortinas Murra.



Para evadir esta prohibición constitucional, el consejo del IEE utilizó los términos “compensación” e “indemnización”, con el insano propósito de otorgar, a tres de sus integrantes, un pago a todas luces ilícito, dijo en referencia a Bassanetti, Cárdenas y Fuentes, quienes finalizan su período en el Instituto los primeros días de noviembre.



Se pretende legalizar el pago de estas “prestaciones extraordinarias”, expresó Cortinas, a pesar de que es de su pleno conocimiento de que se trata de un pago indebido, disfrazado de una liquidación por servicios prestados al instituto y, por ende, resulta ser notoriamente inconstitucional.