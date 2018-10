Proponen que Estado dé atención reconstructiva

Diputados del Partido del Trabajo presentaron un decreto para fortalecer las medidas de prevención del cáncer de mama.El decreto busca reformar las normas de la Ley Estatal de Salud para ofrecer servicios para la rehabilitación reconstructiva, estética y psicológica de las usuarias que reciben tratamiento quirúrgico, quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia por cáncer de mama.Aunque la Norma Oficial Mexicana (NOM): NOM-041-SSA2-2002, contiene estatutos obligatorios para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, los diputados petistas Amelia Deyanira Ozaeta Díaz y Rubén Aguilar Jiménez señalaron que existen clínicas públicas y privadas que no consideran la rehabilitación como un método fundamental para la recuperación de un paciente con cáncer de mama.“Tenemos que buscar alternativas para que la obligatoriedad que ya existe se transforme en acciones reales para las personas”, reza el decreto presentado en el Congreso local.De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Chihuahua es el cuarto estado con el mayor porcentaje en casos de mortalidad por cáncer de mama, con un 24.8 por ciento.Además de tratamientos de rehabilitación para mujeres con cáncer, se propuso que dentro del protocolo de prevención, la Secretaría de Salud contará con un mecanismo para identificar pacientes en riesgo derivado de la historia familiar, poniendo a su disposición el estudio molecular de los genes BRCA, así como la atención que sea requerida a partir de los resultados del mismo.El estudio molecular de los genes BRCA contiene información importante acerca de la historia médica y familiar de una paciente afectada. Aunque la mayoría de los casos de cáncer de mama no tienen una causa identificable, del 5 al 10 por ciento de éstos son ocasionados por mutaciones genéticas. “El médico puede identificar pacientes y sus familiares que puedan verse beneficiados de una reunión con un médico genetista para dar asesoramiento de riesgo de cáncer”, explica un estudio de Silvia Vidal Millán, investigadora en Ciencias Médicas en un artículo sobre la enfermedad mortal.A este estudio de genes, indicaron los legisladores, no se le ha prestado la importancia necesaria para incorporarlo a las medidas de prevención primarias del cáncer. “Por ello se propone incorporar el estudio molecular de genes BRCA a la Ley (Estatal de Salud) para quienes sean descendientes de personas que han padecido cáncer de mama y que se les dé atención integral de acuerdo a las especificaciones de la NOM”, propusieron Ozaeta Díaz y Aguilar Jiménez.Este estudio genético podrán entrar en el Programa para la Atención de Cáncer de Mama, el cual dicta que se debe facilitar el acceso a la mastografía y el estudio molecular de los genes BRCA a mujeres con factores de riesgo.