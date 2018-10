Hasta 50 mil pesos por una lápida

Los precios de las lápidas de granito, mármol o combinadas para las tumbas de los difuntos oscilan entre los 6 mil pesos desde el modelo más sencillo hasta más de 50 mil en estructuras complejas, mencionaron los encargados de Marmolería Santa Fe.Por su parte, Alberto Márquez, responsable de esta empresa fabricadora que desde hace 50 años ha sido la principal proveedora para las criptas de los cementerios en Chihuahua, dijo que es un trabajo de todos los días, y aunque pasen los años, el negocio es permanente.En el exterior del negocio, ubicado en calle 16a No. 5608 de la colonia Dale, puede verse decenas de modelos variados; además que cuentan con su taller de cortado, fabricación, pulido, que constantemente fabrican los pedidos.Comentó que cercana la fecha del Día de Muertos, se incrementan los pedidos para diferentes tipos de lápidas, desde los más sencillos que es la capa rectangular con sus floreros, hasta las que llevan pilares, techos, estatuas de santos, vírgenes, ángeles, cruces, entre otras que vienen en su catálogo, así como lo que el cliente pida.Los materiales son generalmente granito, que permiten ser más económico y dura mucho tiempo con el brillo, además del acabado que se le da. También está el mármol nacional o local y el importado, que es más caro, pero también más bonito y duradero.“Nosotros hacemos lo que el cliente pida. Si requiere algo más elaborado de su imaginación, lo hacemos”, comentó el gerente del negocio familiar, que semanalmente entregan alrededor de 15 productos.El tiempo máximo en hacer una es de tres días, sin embargo, están en constante producción por la gran demanda que existe.Uno de los detalles es que en los últimos años la cremación se ha vuelto más común, por lo que han notado una disminución en pedidos que se tenían antes. No obstante, también fabrican urnas para las cenizas, por lo que renovarse es un trabajo de siempre.Otro dato curioso es que el 70 por ciento de los pagos de trabajos se hacen desde Estados Unidos, que son familiares que piden ciertas lápidas para sus seres queridos a quienes no veían por estar lejos o bien, quieren recordarlos con un trabajo.