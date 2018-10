Interponen denuncia por fallecido en la comandancia

Familiares de Miguel Ángel Arellanes interpusieron una denuncia por homicidio contra quien resulte responsable ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que esta persona perdiera la vida al interior de una celda preventiva en las instalaciones de la comandancia de Policía zona sur; aseguran que recibió una golpiza y esto le provocó la muerte.En redes sociales, los familiares del hombre de 28 años exigen justicia y aseguran que el cuerpo presenta diversos golpes, mismos que no tenía al momento en que fue detenido por los policías municipales.La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que la detención de esta persona se dio a petición de los familiares, pues se encontraba en estado de intoxicación y fue valorado por un médico legista, a pesar de esto fue recluido en una celda y al momento en que oficiales acudieron a supervisarlo ya no contaba con signos vitales.Ante estos hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación de oficio, pues se trata de una persona en reclusión y se habrán de analizar los videos de seguridad de la comandancia zona sur para ver qué fue lo que sucedió, además de entrevistar a custodios y médicos legistas con el objetivo de conocer a fondo lo sucedido y poder tener claridad en los hechos.Miguel Ángel Arellanes fue detenido por elementos de la Policía Municipal durante las primeras horas del domingo, luego de haber asistido a una fiesta. La detención se dio por que los familiares así lo solicitaron pues se encontraba en estado inconveniente y actuó de manera intransigente.Los familiares del fallecido afirmaron que al momento de su detención no presentaba golpes y aseguran que fue al interior de las celdas preventivas en donde le propinaron la golpiza, por lo que exigen justicia y que se informe qué fue lo que sucedió.Por esta razón, presentaron la denuncia ante la FGE en espera de que se investiguen los hechos y se castigue a los responsables de su muerte.En redes sociales, Luisa G., esposa del fallecido, escribió el siguiente mensaje: “sobre la muerte de Miguel Ángel Arellanes es un echó lo mataron a golpes dentro de las instalaciones de la comandancia sur quiero justicia ahí pruebas de como entro sin golpes y al ver su cuerpo prácticamente esta todo golpeado quiero justicia (sic)”.Hasta ayer, el cuerpo aún no les era entregado, pues se le realizó la necropsia de ley en espera de conocer la causa de la muerte.Debido a la premura, los familiares se abstuvieron a realizar más declaraciones sobre los hechos y esperarán a las indagatorias que deberá realizar la FGE.Jesús Reyes, vocero de la DSPM, informó que el médico legista valoró al detenido al momento de su ingreso y se constató el estado de intoxicación en el que se encontraba, explicó que cuando se tiene a una persona detenida en esas condiciones, los oficiales de custodia por protocolo realizan revisiones constantes a la celda y en una de esas revisiones se percataron de que el detenido no se movía y al ser valorado encontraron que ya no contaba con signos vitales.Dijo que las celdas de la DSPM cuentan con cámaras de circuito cerrado de televisión interconectadas con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y los videos se habrán de revisar para ver si captaron el momento del deceso.En un comunicado escueto, la DSPM informó lo siguiente:La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa acerca del deceso de un hombre de 28 añosde edad ocurrido después de ingresar al área de barandilla este domingo por la mañana,aproximadamente a las 07:40 horas.Esta persona fue trasladada a la Comandancia Sur por agentes de la Policía Municipal a petición defamiliares, luego de ocasionar molestias en su domicilio, y al momento de la revisión por parte delmédico de guardia arrojó que presentaba estado de intoxicación.Al intentar darle primeros auxilios, el hombre se encontraba sin signos vitales ante lo cual se dio partea las autoridades de la Fiscalía General del Estado y serán peritos de esa instancia quiénesconfirmen la causa de lamentable deceso, en tanto la DSPM reitera su disposición para colaborarante la institución.