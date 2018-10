Reinician proceso penal contra imputado por homicidio de estudiante

Chihuahua.- Los sólidos argumentos que presentó la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro fueron suficientes para que la autoridad judicial reiniciara el procedimiento penal en contra de Irving Aarón O. C., por el homicidio de un joven estudiante.



El imputado, a través de su defensa, promovió un recurso de apelación del proceso, no obstante, con base en las indagatorias ininterrumpidas de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, se reunieron los elementos suficientes para que un juez ordenara una nueva vinculación a proceso.



De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se suscitaron en diciembre de 2017, cuando Irving Aarón O. C. contactó a la víctima y le propuso asociarse para llevar a cabo un evento masivo, para el cual, le solicitó 30 mil pesos, dinero que el joven entregó.



El 19 de diciembre de 2017, en una granja ubicada en el ejido Sacramento, se reunieron para hacer los preparativos para el evento, sin embargo, el imputado disparó en dos ocasiónes en contra de quien en vida llavara el nombre de José Manuel Villa Rivera.



Una vez cometido homicidio, el agresor tomó el celular de la víctima y huyó a bordo de un vehículo de la marca Volks Wagen, Jetta, color dorado.



Cabe destacar que Irving Aarón O. C., se encuentra vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio calificado y robo, ilícitos por los que el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva, en la que permanecerá hasta que concluyan las investigaciones.