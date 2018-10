Seguirá en prisión hombre que amenazó a mujer con quemar su casa si no era su novia

Chihuahua.- La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Extorsión a través de una sólida argumentación sustentó que Juan Antonio C. G. es el probable responsable de exigir dinero mediante amenazas a una mujer.



Con base en lo que se expuso en la audiencia, los hechos se suscitaron el 14 de octubre del presente año, en un local comercial ubicado en la calle 80, donde el imputado amenazó con quemar la casa de la víctima, a la cual había conocido a través de una red social, si no aceptaba ser su novia.



Juan Antonio C. G. continuó con el hostigamiento a la afectada, a quien le dijo que mandaría a alguien por el dinero del negocio donde trabaja y si se negaba a entregarlo, quemaría el comercio.



La mujer interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Centro, donde se realizaron las indagatorias ministeriales con las que se recabaron los elementos suficientes para identificar y localizar al agresor detenido el pasado jueves 18 de octubre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.



Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de Juan Antonio C. G., bajo la medida cautelar de prisión preventiva, destacando que, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena hasta de 30 años de cárcel por el delito de extorsión simple.