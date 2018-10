El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que existen impostores que se hacen pasar por los ayudantes que levantan el censo del bienestar para los programas sociales.



"En unos días les van a visitar en sus domicilios, en sus casas, porque se está haciendo un censo para el bienestar. Nada más cuidado con los impostores, porque no es asunto de partido, ya terminó la campaña", expuso.



En un mitin en el centro de Mérida, López Obrador afirmó que él quiere mucho a Morena, pero ahora es gobernar para el pueblo.



El censo de bienestar lo realizan miles de personas que van casa por casa para apuntar a las personas en los programas sociales que va a repartir el gobierno federal en el próximo sexenio.



López Obrador aseguró que habrá muchas presiones fuertes porque hay intereses de organizaciones, como la "Antorcha Mundial", que exigen dinero.



Sin embargo, "ya saben que yo soy muy terco y nada de que vamos a hacer una marcha, una movilización, o un plantón para que a las organizaciones les den el dinero y ellos entreguen el apoyo a la gente".



"Que somos de la Antorcha Mundial y nosotros vamos a entregar el apoyo. Pues no primo hermano, lo que diga mi dedito", aseveró.



También le pidió al "creador" sabiduría para gobernar al país.



Reiteró que el Estado Mayor Presidencial ya no lo cuidará, ahora será el pueblo y sus 20 ayudantes que se van a encargar de su seguridad.



El presidente electo adelantó que cuando termine el próximo sexenio (2024) México tendrá un sistema de salud como el de Inglaterra, Canadá o los países nórdicos. Pues ahora culpó a los políticos de vender las medicinas.



Acusó que hay algunos conservadores que se dicen radicales, que no quieren la transformación, lo anterior al hablar de que va a cancelar la reforma educativa.