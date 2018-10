PRD gastará 35 mdp en liquidar a todo su personal de base

Debido a la crisis financiera por la que atraviesa por la debacle electoral y las diversas multas que le ha aplicado el Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acordó liquidar a sus aproximadamente 200 empleados de base con los que contaba el sol azteca.



En entrevista, Humberto Zazueta, secretario de Operación Política del CEN del PRD, informó que desde hace unos meses se les explicó a los trabajadores de base la situación económica por la que atraviesa el partido y les ofrecieron un retiro voluntario, al cual accedieron aproximadamente 60 empleados.



Este jueves por la noche, en sesión ordinaria del CEN del PRD, se acordó liquidar a los 140 empleados de base que quedaban, con sus prestaciones y conforme a la ley.



"No se han querido liquidar porque piensan que el partido tiene dinero, pero el partido tiene deudas y el INE cobra", dijo Zazueta.



El secretario de Operación Política estimó que el PRD gastará 35 millones de pesos en las liquidaciones de sus empleados, las cuales ya están en Conciliación y Arbitraje.



Destacó que ahora que se puede dar la liquidación, se tomó la decisión porque más adelante ya no se les va a poder pagar.



Dijo que el PRD ya no puede sostener el sindicato de trabajadores que tenía desde hace más de 20 años.



"Ya no podemos tener un sindicato como partido, el sindicato dio muchas prerrogativas a los trabajadores durante muchos años, el problema es que el partido está en la situación de que al rato ya no les vamos a poder pagar y nos vamos a poder pagarles", declaró.