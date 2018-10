SRE y Segob exhortan a migrantes a tener visa para ingresar a México

Ciudad de México— Las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación alertaron a los extranjeros que no existe un documento mexicano que les conceda la entrada a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino.







Cabe señalar que una caravana de migrantes hondureños salió por tierra de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, rumbo hacia Estados Unidos con el sueño de quedarse a vivir en suelo estadounidense o de asilarse en territorio mexicano, informó El Universal.







En los próximos días se espera que lleguen a suelo de México.







"La legislación vigente no contempla un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino, por lo que es importante no dejarse sorprender e informarse antes de iniciar cualquier traslado", destacaron en un comunicado conjunto.







Recordaron que los consulados de México en el extranjero son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación al país.







En ese contexto, exhortaron a los extranjeros que pretenden ingresar a México, a consultar los requisitos de ley previstos para tal efecto en el Artículo 37 de la Ley de Migración.







Consideraron importante destacar que la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Migración son observadas en todo momento y es obligación de las autoridades mexicanas verificar su cumplimiento.