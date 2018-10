Tren Maya no generará impacto ambiental negativo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, descartó que la construcción del Tren Maya ocasione un impacto ambiental, toda vez que el derecho de vía ya existe desde los años cincuenta, por lo que no se expropiará ningún terreno.El presidente electo dijo que la mitad del circuito que recorrerá el tren será a través de la vía que ya existe y para la otra mitad se utilizarán las carreteras federales.Por ello, aclaró, “no se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido”, durante su gira de agradecimiento que realiza por la república mexicana, el mandatario“A lo largo de las vías del tren se van a sembrar 50,000 hectáreas de árboles frutales y maderables va estar acompañado del programa Sembrando vida, para reforestar, pero no para dar respuesta a alguna inconformidad que tenga que ver con daños, porque no existe ningún daño”, dijo.Entrevistado al término de un encuentro que sostuvo con el gobernador de Campeche, Rafael Alejandro Moreno, en el Centro Cultural Casa del Gobernador, explicó que de los 1,500 kilómetros del circuito del Tren Maya, en Campeche estarán 500 kilómetros de vías férreas y de los 120,000 a 150,000 millones de pesos a invertir en esta obra, entre 30,000 y 50,000 millones se invertirán en esta entidad.Destacó que de acuerdo con una encuesta, que le dio el mandatario estatal Rafael Alejandro Moreno, 80% de la población está de acuerdo con este medio de transportes y en esta ocasión, platicará con los gobernadores y técnicos que presentarán un anteproyecto para determinar lo que procede.Asimismo, añadió que en Ciudad del Carmen, Campeche, estará la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), porque es la zona que más petróleo produce en el país desde hace muchos años y ha significado mucho para el desarrollo de México.Minutos antes de la reunión mencionó que la zona de Campeche, Tabasco y Chiapas es la región del país que más produce petróleo, casi 90%.Por ello, afirmó, Pemex estará en Ciudad del Carmen pero será un proceso que iniciará con empleados de confianza, dirección general, las direcciones que tiene la empresa y en el caso de los trabajadores sindicalizados y de base no perderán su empleo ni tendrán que taladrarse por la fuerza, tiene que ser por voluntad.En este sentido, se refirió al caso de los trabajadores de la Secretaría de Cultura que se manifiestan en la Ciudad de México y que se oponen a su traslado a Tlaxcala. La decisión, dijo, es trasladar primero a los trabajadores de confianza y sindicalizados serán respetados y no se moverán.Por otro lado, López Obrador abundó que existen condiciones inmejorables para lograr que crecimiento económico en México y pueda crecer en el siguiente sexenio al menos cuatro por ciento anual, toda vez que proyectos como el Tren Maya, el rescate del sector energético, la producción petrolera y la energía eléctrica significarán inversiones, empleos y aumento de la economía nacional.