Imputan a dos por el colapso de la plaza Artz Pedregal

Ciudad de México.- Dos personas, una moral y otra física, fueron imputadas por el colapso de parte del centro comercial Artz Pedregal, ubicado en la delegación Álvaro Obregón, el pasado 12 de julio, pero la audiencia donde el juez de control decida si son vinculados a proceso no se realizará hasta el próximo martes.



40 días permaneció cerrada la plaza después del desplome de un área de 700 m2



Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informaron que la audiencia inicial tuvo lugar el pasado 11 de octubre .



En ella, el Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Álvaro Obregón hizo la formulación de imputación por el delito de daño a la propiedad.



Durante la audiencia, los imputados escucharon las acusaciones de la representación social y sus abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas-es decir, pospusieron por seis días la audiencia- por lo que será el próximo martes 16 de octubre cuando el impartidor de justicia decida si los imputados son vinculados a proceso o no.



Se espera que el próximo martes la defensa de los imputados desahogue elementos de descarga a favor de sus representados con el fin de evitar la vinculación.



Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona acusada por este hecho, pero se sabe que la empresa es Vargas de la Rosa Ingenieros AC.



Dicha empresa trabaja proyectos para muchas firmas -entre ellas Sordo Madaleno-, quien fue la que realizó el proyecto de Artz Pedregal.



De acuerdo con el dictamen elaborado por peritos expertos en diversas materias de arquitectura, el colapso en la plaza ocurrió debido a una falla en el diseño estructural metálico. Vargas de la Rosa Ingenieros realizó los cálculos de diseño. http://www.vargasdelarosa.com/index.html



Tras el desplome de 700 metros cuadrados, el centro comercial permaneció cerrado 40 días, cuando había sido inaugurado apenas cuatro meses antes, en marzo de este año y pese a la oposición de vecinos. Apenas el 21 de agosto pasado, la plaza reabrió sus puertas al público al obtener la aprobación del Gobierno capitalino.



Para elaborar los dictámenes, la PGJ local solicitó la opinión del Instituto para la Seguridad en las Construcciones, además, contrató peritos expertos y analizó la documentación enviada por la autoridad en Álvaro Obregón en relación con el inmueble.