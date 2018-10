"AMLO, sin plan para atender a víctimas", afirma Miranda de Wallace

La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, afirmó que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no tiene al momento una estrategia de seguridad y tampoco un plan para atender a las víctimas del delito.



Al presentar su informe mensual sobre el delito de secuestro, la activista aseguró que en el futuro gobierno "hay confusión", porque mientras López Obrador anuncia que va a contratar a 50 mil elementos para la Policía Federal, la Marina y el Ejército, Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, dice que no va haber incremento al presupuesto en materia de seguridad.



"A veces al presidente electo le gana el templete, es muy buen político, entonces se pone muy eufórico y dice cosas que luego su equipo se pone en aprietos. Hoy por hoy no tenemos claro nada, ni una política de seguridad y mucho menos lo que va a pasar con las víctimas del delito", consideró Miranda de Wallace.